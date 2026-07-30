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SaS: Vytlačenie ČEZ z prípravy jadrového zdroja ohrozí transparentnosť
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nezabezpečila odkúpenie podielu českej ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) ani v náhradnom termíne do 10. júla tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Plán na odkúpenie podielu ČEZ v spoločnosti JESS, ktorá pripravuje výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach vyvoláva otázky, či nejde o úmyselnú prípravu ďalšieho netransparentného a predraženého projektu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu SaS Karol Galek.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nezabezpečila odkúpenie podielu českej ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) ani v náhradnom termíne do 10. júla tohto roka. Problémom je podľa nej utajovanie dokumentov spoločnosti, na základe ktorých by sa mala stanoviť cena za akcie v majetku ČEZ. „Ministerke sa zatiaľ nepodarilo vyplatiť 49-percentný podiel spoločnosti ČEZ v spoločnosti, ktorá pripravuje nový jadrový zdroj. A ja hovorím -našťastie. Kým tam ČEZ zostáva, Robert Fico nemôže s projektom robiť čokoľvek bez akejkoľvek kontroly,“ vyhlásil Galek.
Vláda sa podľa Galeka nesústredí na výstavbu elektrárne, ale na odstránenie partnera, ktorý by dohliadal na transparentnosť projektu. „ČEZ je pri projekte od roku 2010. Má skúsenosti, know-how aj odborníkov, dnes realizuje rozšírenie elektrárne Dukovany. Namiesto toho, aby Slovensko využilo jeho skúsenosti, Robert Fico robí všetko pre to, aby ho z projektu vytlačil. Jediným logickým vysvetlením je, že nechce, aby sa mu niekto pozeral na prsty,“ zdôraznil.
Poslanec pripomenul, že vyplatenie spoločnosti ČEZ by mohlo stáť približne 190 miliónov eur a následné pokračovanie projektovej prípravy ďalších približne 300 miliónov eur. Otázne podľa neho je, kde ich chce vláda nájsť v čase konsolidácie verejných financií. Galek zároveň spochybnil odhady ceny nového jadrového zdroja. Ten by mal stáť podľa niektorých odhadov až 15 miliárd eur. Podľa Galeka v Českej republike pripravujú za približne rovnakú sumu výstavbu dvoch blokov. Dôvod vidí v realizácii riadnej medzinárodnej súťaže a transparentnom výbere dodávateľa.
SaS vyzvala vládu, aby rešpektovala schválený harmonogram prípravy projektu, podľa ktorého sa má výber dodávateľa technológie uskutočniť najskôr v roku 2027. Dovtedy má podľa SaS vláda zabezpečiť povoľovacie procesy a pripraviť transparentnú súťaž. „Slovensko nový jadrový zdroj potrebuje, ale nie za cenu ďalšieho predraženého projektu, ktorý budú občania splácať celé desaťročia,“ uzavrel Galek.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nezabezpečila odkúpenie podielu českej ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) ani v náhradnom termíne do 10. júla tohto roka. Problémom je podľa nej utajovanie dokumentov spoločnosti, na základe ktorých by sa mala stanoviť cena za akcie v majetku ČEZ. „Ministerke sa zatiaľ nepodarilo vyplatiť 49-percentný podiel spoločnosti ČEZ v spoločnosti, ktorá pripravuje nový jadrový zdroj. A ja hovorím -našťastie. Kým tam ČEZ zostáva, Robert Fico nemôže s projektom robiť čokoľvek bez akejkoľvek kontroly,“ vyhlásil Galek.
Vláda sa podľa Galeka nesústredí na výstavbu elektrárne, ale na odstránenie partnera, ktorý by dohliadal na transparentnosť projektu. „ČEZ je pri projekte od roku 2010. Má skúsenosti, know-how aj odborníkov, dnes realizuje rozšírenie elektrárne Dukovany. Namiesto toho, aby Slovensko využilo jeho skúsenosti, Robert Fico robí všetko pre to, aby ho z projektu vytlačil. Jediným logickým vysvetlením je, že nechce, aby sa mu niekto pozeral na prsty,“ zdôraznil.
Poslanec pripomenul, že vyplatenie spoločnosti ČEZ by mohlo stáť približne 190 miliónov eur a následné pokračovanie projektovej prípravy ďalších približne 300 miliónov eur. Otázne podľa neho je, kde ich chce vláda nájsť v čase konsolidácie verejných financií. Galek zároveň spochybnil odhady ceny nového jadrového zdroja. Ten by mal stáť podľa niektorých odhadov až 15 miliárd eur. Podľa Galeka v Českej republike pripravujú za približne rovnakú sumu výstavbu dvoch blokov. Dôvod vidí v realizácii riadnej medzinárodnej súťaže a transparentnom výbere dodávateľa.
SaS vyzvala vládu, aby rešpektovala schválený harmonogram prípravy projektu, podľa ktorého sa má výber dodávateľa technológie uskutočniť najskôr v roku 2027. Dovtedy má podľa SaS vláda zabezpečiť povoľovacie procesy a pripraviť transparentnú súťaž. „Slovensko nový jadrový zdroj potrebuje, ale nie za cenu ďalšieho predraženého projektu, ktorý budú občania splácať celé desaťročia,“ uzavrel Galek.