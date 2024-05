SaS: Výživové doplnky a jogurty by nemali mať daň zo sladených nápojov

Bratislava 13. mája (TASR) - Výživové doplnky a jogurty by podľa opozičnej strany SaS nemali spadať do dane zo sladených nápojov. Uviedla to po rokovaní na Ministerstve financií (MF) SR na pondelňajšom tlačovom brífingu strany. Rezort podľa liberálov prisľúbil, že v návrhu zákona tieto produkty vypustí zo zdaňovania. MF informáciu v tlačovej správe potvrdilo.



"Z ministerstva financií sme dostali prísľub, že výživové doplnky a jogurty nebudú spadať do tohto zdaňovania a ja dúfam, že tento prísľub aj ministerstvo financií dodrží. Keď budúci týždeň uvidíme návrh zákona, tak sa na to pozrieme, ale toto je výrazný úspech, či už strany SaS pre všetkých športovcov," povedal predseda SaS Branislav Gröhling.



Zdôraznil, že o návrh zákona by sa malo zaujímať aj novovytvorené Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR a jeho minister. Podľa neho je dôležité sa postaviť za športovcov a ochrániť ich pred zbytočným zdaňovaním proteínových nápojov.



SaS žiadala, aby bol zákon o dani zo sladených nápojov úplne pozastavený, MF to však odmietlo. Podpredseda SaS Marián Viskupič považuje za pozitívne, že je zákon prijímaný v štandardnom legislatívnom procese. Ocenil, že MF priznalo, že zdravotný aspekt je druhoradý a celý návrh je len o tom, že štát potrebuje peniaze, a preto robí konsolidáciu.



Zároveň dodal, že vláda získa daňou zo sladených nápojov do štátneho rozpočtu 100 miliónov eur, no stále nie sú známe informácie o tom, ako bude konsolidovať 1,3 miliardy eur. Z tohto dôvodu chce SaS pokračovať so svojimi pripomienkami a opäť navrhnúť, aby sa o návrhu zákona v Národnej rade SR vôbec nerokovalo.