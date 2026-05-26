SaS vyzvala ministra E. Tomáša na rokovanie k integrovaným posudkom
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) opäť kritizovala prípady odoberania opatrovateľských príspevkov na základe nových integrovaných posudkov. Problém sa podľa nej týka stoviek prípadov, v ktorých sa zdravotný stav odkázanej osoby nezlepšil, no napriek tomu Sociálna poisťovňa výrazne znížila stupeň jej odkázanosti. Strana vyzvala ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) na rokovanie so všetkými zainteresovanými organizáciami, ktoré by definovalo problémy v posudkovom systéme. Rezort práce informácie označil za strašenie ľudí a paušalizovanie individuálnych prípadov.
Poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková túto obranu rezortu práce odmietla a poukázala na pondelňajšiu (25. 5.) tlačovú konferenciou ministra Tomáša. „Na základe práve nejakých individuálnych prípadov z náhradnej starostlivosti pán minister okamžite ide konať, ide meniť zákon, vytvoril pracovnú skupinu. A tu, keď ľudia mesiace hovoria, že prichádzajú o príspevky, že vlastne odkázaní ľudia doma zostávajú bez starostlivosti, máme stovky podnetov, tak jednoducho nekoná, strčí hlavu do piesku a ešte to posunie na komisárku a hovorí, že ona to má nejakým spôsobom vyriešiť, má to prešetriť, a len to odkladá,“ povedala Bajo Holečková.
Problém je podľa nej akútny a prípadné riešenia by sa mohli prijať už na aktuálnej schôdzi parlamentu. „Naozaj vás vyzývame, zvolajte okrúhly stôl, prizvite všetky organizácie, ony majú podnety, majú skúsenosti z terénu, aj už teraz sú jasne definované problémy v celom tom posudkovom systéme, a poďme povedať, čo s tým ideme robiť,“ povedala. „Ak je potrebné, sme všetci pripravení prijať to, čo pomôže ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc, ktorá je poskytovaná na základe integrovaných posudkov,“ dodala poslankyňa.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR považuje za nešťastné, ak sú osobné príbehy a emócie rodín v náročných situáciách zneužívané na politické ciele, zatiaľ čo fakty hovoria o celkovom náraste podpory.
„Pravda je taká, že od začiatku fungovania integrovanej posudkovej činnosti sa počet priznaných opatrovateľských príspevkov zvýšil o 2500 a celkovo presiahol hranicu 78.000. Zvýšil sa aj počet príspevkov v prípade opatrovania detí, a to aj napriek obavám, ktoré v minulosti zaznievali. Zároveň v tomto roku opäť zvyšujeme samotné opatrovateľské príspevky a, ako je už známe, definitívne sme odstránili ich krátenie na základe príjmu odkázanej osoby,“ uviedlo MPSVR.
Rezort dodal, že odborné tímy, často aj na úrovni ministra, o týchto témach aktívne komunikujú so zainteresovanými organizáciami, ako sú napríklad Platforma rodín alebo Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. „Nepotrebujeme na to žiadne politické výzvy opozície,“ ohradilo sa MPSVR.
S komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím sa ministerstvo dohodlo na prieskume fungovania systému v praxi. Ak zo všetkých týchto pracovných rokovaní so zainteresovanými úradmi či organizáciami vyplynie potreba úprav, budú podľa rezortu pretavené do metodiky, respektíve do legislatívy.
„Zároveň k tomu zvoláme pracovnú skupinu, do ktorej pozveme aj zástupcov opozície,“ sľúbilo ministerstvo. MPSRV pripomenulo, že reforma posudkovej činnosti bola prijatá po širokom sociálnom dialógu so všetkými relevantnými partnermi a v parlamente ju schválili všetci poslanci vrátane súčasnej opozície.
