SaS vyzvala na navýšenie prostriedkov v projekte Zelená domácnostiam
Bratislava 15. apríla (TASR) - Opozičná SaS kritizovala dočasné zastavenie projektu Zelená domácnostiam. Ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) vyzvala, aby začala rokovať o navýšení prostriedkov na tento projekt. Na tlačovej konferencii to v stredu uviedol poslanec parlamentu Karol Galek (SaS).
„Program Zelená domácnostiam fungoval desať rokov a podporil tisíce projektov. Dnes však poukážky nie sú preplácané, ľudia čakajú a firmy ostali bez peňazí,“ vyhlásil. Zdôraznil, že ide o projekt s takmer stopercentným čerpaním.
Galek kritizoval aj energopomoc, ktorá bola podľa neho nezvládnutá. „Včera sme sa dozvedeli, že druhá vlna energopomoci zatiaľ nebude, pretože ju vláda neschválila. Namiesto toho, aby zaviedli adresnú pomoc, prinášajú len ďalšie zmeny zmenených zmien,“ komentoval.
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začiatkom apríla oznámila, že projekt Zelená domácnostiam bude pokračovať na jeseň. K nevyužitým 7,4 milióna eur z predchádzajúcich poukážok by mali po schválení revízie Programu Slovensko pribudnúť ďalšie zdroje. Celkovo tak na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach má byť k dispozícii viac ako 28 miliónov eur. SIEA zároveň avizovala, že bude hľadať aj ďalšie možnosti financovania.
Vydávanie nových poukážok je pozastavené od polovice roka 2025, keď boli všetky dostupné prostriedky rezervované. Projekt poskytuje európsku pomoc z Programu Slovensko vo forme poukážok, ktoré môžu pokryť až 50 % oprávnených výdavkov na nákup a inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.
