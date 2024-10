SaS vyzvala prezidenta, aby konsolidačný balík vetoval

Bratislava 3.októbra (TASR) - Opozičná SaS vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby si stál za svojimi predvolebnými sľubmi a konsolidačný balík vetoval. Po schválení konsolidačných opatrení v Národnej rade (NR) SR to povedal predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že zvažujú podanie na Ústavný súd SR.



"Z tohto miesta chceme vyzvať prezidenta Petra Pellegriniho, aby si stál za svojimi predvolebnými sľubmi o lacnejších potravinách a cenách energií a tento konsolidačný balíček vetoval," uviedol Gröhling. Doplnil, že SaS bude zvažovať podanie na Ústavný súd SR, poradiť sa však najprv chcú vo vnútri strany i s opozičnými partnermi.



SaS pripomenula, že schválené konsolidačné opatrenia prinesú najväčšie zdražovanie v histórii. Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 23 % podľa Gröhlinga znamená, že zdražie prakticky všetko. Transakčná daň zvýši výdavky firmám o 200 až 300 eur na zamestnanca ročne, sťaží sa aj fungovanie charitám.







"Firemná daň sa zvýši na 24 % pre vybrané firmy. To poškodí opäť ľudí, buď firmy zdvihnú zákazníkom ceny alebo to budú hľadať niekde inde. A nakoniec doplatia či už zamestnanci alebo konečný spotrebiteľ. K tomu pridajme zdraženie diaľničných známok, škrtanie rodičovského dôchodku, zníženie bonusu na dieťa," vymenoval Gröhling.



Podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča Slovensko čaká najväčší daňový šok v jeho novodobej histórii. "Okrem transakčnej dane, ktorá bude mať devastačné účinky nielen na firmy, ale aj na neziskové organizácie a charity, pocítia dnešné hlasovanie všetci občania na Slovensku, ktorým zdražejú potraviny, aj všetko ostatné, najviac spomedzi všetkých krajín EÚ," uviedol Viskupič.



Konsolidačné opatrenia podľa Viskupiča zhoršia konkurencieschopnosť Slovenska a pre slovenskú ekonomiku budú devastačné. "Výsledkom bude vysoká inflácia a nízky, možno žiadny, ekonomický rast, viac nezamestnaných, vyššie ceny všetkého, pričom aj pre budúci rok budeme čeliť vysokému deficitu a zásadnému poklesu investícií," varoval Viskupič.