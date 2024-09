SaS vyzýva D. Keketiho na odstúpenie od zmluvy

Bratislava 16. septembra (TASR) - Opozičná SaS upozornila, že kancelárske priestory ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) na bratislavskom brehu Dunaja sú zaplavené. Koaličná SNS tak podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča pripravuje slovenský šport o viac ako pol milióna eur ročne. SaS preto vyzýva rezortného šéfa Dušana Keketiho (nominant SNS), aby okamžite od nevýhodnej nájomnej zmluvy odstúpil. SNS však žiada SaS, aby sa verejne ospravedlnila za klamstvo, ktoré šíri.



"Ešte na jar sme viackrát upozornili na to, že priestory, kde sídli novovzniknuté ministerstvo športu, sú predražené a nechránené pred povodňami. Andrej Danko (SNS) a minister Dušan Keketi vďaka prenájmu týchto zatopených priestorov pripravujú slovenský šport každoročne o vyše pol milióna eur," povedal Viskupič.



"Slovenská národná strana vyzýva stranu SaS, osobitne predsedu strany SaS, aby sa verejne ospravedlnil za klamstvo, ktoré šíri. Predseda SaS Branislav Gröhling zverejnil informácie, podľa ktorých malo dôjsť k vytopeniu ministerstva cestovného ruchu a športu," uviedla Zuzana Škopcová zo SNS. MCRŠ sa podľa nej jasne ohradilo, že nedošlo k žiadnemu vytopeniu priestorov ministerstva.



SNS podľa Škopcovej vyzýva politikov zo SaS, aby nezneužívali tému povodní na politické body. Poznamenala, že politický hyenizmus pri tak náročnom období je odrazom charakteru strany SaS. "Veríme, že sa Branislav Gröhling verejne ospravedlní za šírenie klamlivých správ a do budúcna sa takéhoto konania politická strana SaS zdrží," zdôraznila Škopcová.



"Dôrazne sa ohradzujeme voči tvrdeniam strany SaS, ktorá zneužíva súčasnú situáciu na škandalizovanie ministerstva cestovného ruchu a športu," doplnil odbor komunikácie a marketingu MCRŠ.



Rezort dodal, že v budove na Pribinovej 32 má prenajaté horné tri nadzemné podlažia, ktorých zaplavenie alebo poškodenie sa nepredpokladá. "Všetky opatrenia vo vzťahu k objektu, súvisiace s povodňovou situáciou, prijíma správca budovy. V súčasnosti sa to týka zaplavených pivničných priestorov, ktoré však nie sú predmetom nájmu," uzavrelo MCRŠ.