SaS vyzýva prezidenta na vetovanie konsolidačného balíka
V tejto súvislosti kritizovala jeho obsah. Hovorila o ožobračovaní ľudí.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Opozičná strana SaS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval konsolidačný balík opatrení na budúci rok. V tejto súvislosti kritizovala jeho obsah. Hovorila o ožobračovaní ľudí. Namietala tiež obchádzanie riadneho legislatívneho procesu. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR za SaS.
„Vyzývame prezidenta, aby balík vetoval, pretože ožobračuje ľudí, zastavuje ekonomický rast, prešiel v skrátenom legislatívnom konaní, v ktorom ešte navyše koalícia viackrát obmedzila rozpravu, naše ústavné právo vystúpiť. Ak tento konsolidačný balík nevetuje, bude priamo zodpovedný za ožobračovanie ľudí, pokles životnej úrovne, za problémy malých či veľkých firiem, proste za úpadok Slovenska,“ poznamenal Marián Viskupič (SaS).
Pri konsolidačnom balíku, ktorý NR SR schválila v stredu (24. 9.) sa podľa neho obišiel riadny legislatívny proces. „Vládna koalícia mala na prípravu konsolidácie celý rok, no rozhodla sa tento balík pretlačiť v skrátenom legislatívnom konaní s nezmyselnosťami. Dokonca aj partnerom z tripartity, či už odborárom alebo zamestnávateľom, ukázala balíček až potom, ako bol schválený na vláde a rokovalo sa o ňom v parlamente,“ argumentoval. Myslí si, že ak by Pellegrini návrh podpísal, vyslal by tým signál, že súhlasí s obmedzovaním parlamentnej demokracie na Slovensku.
SaS zároveň apelovala na hlavu štátu, aby konala aj vo veci šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Vyzvala ju, aby urobila všetky kroky ku koncu Gašpara na poste. Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) riaditeľovi tajnej služby okrem iného vyčítala to, že sa zapája do politických zápasov. Tvrdí, že plní pokyny koalície a poskytuje utajované informácie podpredsedovi parlamentu a jeho otcovi Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). „Pod vedením Gašpara nie je SIS politicky nezávislá,“ podotkla.
