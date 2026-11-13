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SaS vyzýva SP prehodnotiť pokuty za variabilné symboly
Podľa údajov, ktoré má SaS k dispozícii, udelila SP 7698 pokút v celkovej hodnote viac ako 156.000 eur. SP uviedla, že priemerná výška pokuty v tomto roku bola približne 20 eur.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje vyberanie pokút Sociálnou poisťovňou (SP) za nesprávny alebo neúplný variabilný symbol či špecifický symbol za ekonomickú šikanu voči podnikateľom a živnostníkom. Podľa Sociálnej poisťovne pokutu vo vyššej sume dostávajú podnikatelia, pri ktorých došlo k opakovanému porušeniu.
„Predstavte si, že poctivo podnikáte, zamestnávate ľudí, platíte dane aj odvody, všetko pošlete načas a v správnej výške. A napriek tomu vám príde pokuta. Nie preto, lebo štátu dlhujete peniaze, ale preto, lebo vám pri platbe chýbal jeden údaj,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že sa podľa neho štát takto nemá správať k ľuďom, ktorí držia slovenskú ekonomiku nad vodou.
Podľa údajov, ktoré má SaS k dispozícii, udelila SP 7698 pokút v celkovej hodnote viac ako 156.000 eur. SP uviedla, že priemerná výška pokuty v tomto roku bola približne 20 eur. „Ak klient dostane zo Sociálnej poisťovne pokutu vo vyššej sume, s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k opakovanému porušeniu zo strany podnikateľského subjektu,“ dodala SP.
Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková upozornila, že SP pri ukladaní pokút neprihliada na to, či štátu vznikla škoda. Zároveň podľa nej nemá zákonnú povinnosť podnikateľa na chybu upozorniť, hoci zákon umožňuje chýbajúce údaje do siedmich dní doplniť.
SP tvrdí, že opakovane proaktívne upozorňuje klientov na dôležitosť správneho označovania platieb poistného, a to niekoľkokrát do roka. Upozorňuje ich prostredníctvom médií, na sociálnych sieťach, na webovej stránke v rubrikách týkajúcich sa platieb poistného či priamo v eSlužbách, ktoré slúžia podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) na úhradu a administráciu odvodov.
Podľa nej podnikateľom a SZČO ponúka bezplatný nástroj na to, aby takýmto chybám predchádzali. „Môžu využívať platobnú bránu v eSlužbách Sociálnej poisťovne, kde sú údaje platieb automaticky predvyplnené. Využívaním platobnej brány tak zabránia akejkoľvek chybe pri identifikácii platby,“ objasnila SP.
Strana SaS žiada SP, aby prehodnotila pokuty v prípadoch, keď boli odvody zaplatené riadne, načas a platby bolo možné jednoznačne identifikovať. SP upozornila, že správne uvádzanie variabilného symbolu je dôležitou súčasťou plnenia zákonných povinností odvádzateľov poistného. Podľa nej majú klienti v prípade zistenia chyby možnosť využiť sedemdňovú lehotu na dodatočné oznámenie správnych identifikačných údajov - ideálne kontaktovaním príslušnej pobočky.
„Predstavte si, že poctivo podnikáte, zamestnávate ľudí, platíte dane aj odvody, všetko pošlete načas a v správnej výške. A napriek tomu vám príde pokuta. Nie preto, lebo štátu dlhujete peniaze, ale preto, lebo vám pri platbe chýbal jeden údaj,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že sa podľa neho štát takto nemá správať k ľuďom, ktorí držia slovenskú ekonomiku nad vodou.
Podľa údajov, ktoré má SaS k dispozícii, udelila SP 7698 pokút v celkovej hodnote viac ako 156.000 eur. SP uviedla, že priemerná výška pokuty v tomto roku bola približne 20 eur. „Ak klient dostane zo Sociálnej poisťovne pokutu vo vyššej sume, s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k opakovanému porušeniu zo strany podnikateľského subjektu,“ dodala SP.
Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková upozornila, že SP pri ukladaní pokút neprihliada na to, či štátu vznikla škoda. Zároveň podľa nej nemá zákonnú povinnosť podnikateľa na chybu upozorniť, hoci zákon umožňuje chýbajúce údaje do siedmich dní doplniť.
SP tvrdí, že opakovane proaktívne upozorňuje klientov na dôležitosť správneho označovania platieb poistného, a to niekoľkokrát do roka. Upozorňuje ich prostredníctvom médií, na sociálnych sieťach, na webovej stránke v rubrikách týkajúcich sa platieb poistného či priamo v eSlužbách, ktoré slúžia podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) na úhradu a administráciu odvodov.
Podľa nej podnikateľom a SZČO ponúka bezplatný nástroj na to, aby takýmto chybám predchádzali. „Môžu využívať platobnú bránu v eSlužbách Sociálnej poisťovne, kde sú údaje platieb automaticky predvyplnené. Využívaním platobnej brány tak zabránia akejkoľvek chybe pri identifikácii platby,“ objasnila SP.
Strana SaS žiada SP, aby prehodnotila pokuty v prípadoch, keď boli odvody zaplatené riadne, načas a platby bolo možné jednoznačne identifikovať. SP upozornila, že správne uvádzanie variabilného symbolu je dôležitou súčasťou plnenia zákonných povinností odvádzateľov poistného. Podľa nej majú klienti v prípade zistenia chyby možnosť využiť sedemdňovú lehotu na dodatočné oznámenie správnych identifikačných údajov - ideálne kontaktovaním príslušnej pobočky.