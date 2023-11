SaS vyzýva vládu, aby nepristúpila k zmene rodičovského dôchodku

Bratislava 8. novembra (TASR) - Strana SaS vyzýva vládu a poslancov, aby v žiadnom prípade nepristúpili k schváleniu zmeny rodičovského dôchodku bez odbornej diskusie. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii podpredseda strany Branislav Gröhling s tým, že ide o nesystémovú a nedomyslenú asignáciu dane.



"Nejde o nič iné ako o útok na ľudí, ktorí sa starajú o onkologických pacientov, umierajúce deti, deti bez domova, športové kluby či útulky zvierat. A to všetko preto, lebo je tu vidina, že mimovládny sektor a občianske združenia sú zlé," dodal Gröhling.



Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) uviedol, že je perfídne, pokiaľ sa strana Hlas-SD a vládna koalícia tvária, že idú dôchodcom dávať 13. dôchodok, pričom si zdroje získavajú likvidáciou iného zákonom garantovaného príjmu. Taktiež to podľa neho bude znamenať, že deti rodičom prispejú zlomkom sumy, ktorou im dnes prispievajú prostredníctvom rodičovského dôchodku.



"Tretím dôvodom, prečo je tento návrh perfídny, je, že bude nútiť mnohých ľudí k tomu, aby sa rozhodovali medzi svojimi rodičmi a mimovládnymi organizáciami alebo dokonca deťmi, keďže sú mnohé aktivity pre ne financované z 2 %," priblížil Dostál.



Vládna koalícia sa podľa neho v rámci boja s mimovládnymi organizáciami tvári, že bojuje s politickými mimovládnymi organizáciami, no väčšina z nich sú malé občianske združenia, ktoré robia záslužnú činnosť v regiónoch.



"Likvidácia mimovládnych organizácií je jasný signál, že občianska spoločnosť tu už na Slovensku asi nemá miesto, pričom sú úplne kľúčové pre demokraciu a právny štát," uzavrela poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS).



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v stredu po rokovaní vlády vyhlásil, že o rodičov a starých rodičov sa postará nový 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Pre väčšinu seniorov je podľa neho výhodnejší ako rodičovský dôchodok spolu so súčasným 13. dôchodkom.