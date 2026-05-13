SaS vyzýva vládu, aby sa dobre pripravila na odkúpenie 17 % v SE
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Na zlepšenie energetickej sebestačnosti Slovenska by mal štát získať väčšie podiely a právomoci vo významných energetických podnikoch. Čoskoro bude mať vláda možnosť využiť predkupné právo na 17 % akcií Slovenských elektrární (SE) a mala by sa na ňu dobre pripraviť, vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS Karol Galek. Tento proces by mal byť čo najviac transparentný a riadiť sa špeciálnym zákonom, ktorý SaS plánuje pripraviť a predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu.
V súčasnosti Slovenská republika vlastní 34 % podiel v SE, zvyšok kontroluje česká skupina EPH. Po využití predkupného práva by však Slovensko mohlo zvýšiť svoj podiel na 51 % a získať tak vo firme väčšinu. Toto právo si môže SR uplatniť do šiestich mesiacov od vydania konečného povolenia pre obidva nové bloky jadrovej elektrárne Mochovce, upozornil Galek. Úrad jadrového dozoru (ÚJD) pritom už v apríli zverejnil návrh rozhodnutia pre štvrtý blok v Mochovciach, zbieral k nemu pripomienky, teraz ich začne spracúvať a riešiť prípadné odvolania.
„Ten termín, odkedy si budeme môcť uplatniť predkupné právo, sa nezadržateľne blíži. A preto hovoríme jasne - vláda sa musí pripraviť už dnes na uplatnenie si tohto predkupného práva,“ apeloval opozičný poslanec. Zároveň podľa neho platí, že tento proces musí byť transparentný. „Musíme dopredu vedieť, koľko to bude stáť, kde na to vziať, a takisto, keď tam budú nejaké znalecké posudky, čo určite budú, aby to robili naozaj zodpovedné, overené osoby,“ zdôraznil Galek.
Strana zároveň žiada, aby celý proces podliehal kontrole parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti a aby bola téma prerokovaná aj so širokou verejnosťou, keďže ide o vec celospoločenského významu. Zastrešovať by to mal osobitný zákon. „Ako strana SaS podporujeme odkúpenie tohto podielu, ale chceme, aby to naozaj bolo ošetrené aj zákonom, aby tam nedošlo k ďalším zlyhaniam alebo rozhadzovaniu našich verejných financií,“ zdôvodnil Galek, ktorý verí, že v tejto veci nájdu spoločnú reč s ostatnými politickými stranami.
