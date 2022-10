SaS vyzýva všetky parlamentné strany na diskusiu o dôchodkoch

Bratislava 17. októbra (TASR) – SaS vyzýva všetky parlamentné strany na celospoločenskú diskusiu o udržateľnosti dôchodkového systému. Strana predložila do Národnej rady (NR) SR návrh ústavného zákona o dôchodkoch, ktorý je podľa nich kompromisom. Predkladateľ návrhu Peter Cmorej (SaS) sa zaväzuje, že všetky konštruktívne a odborné námety budú do návrhu ústavného zákona zapracované.



"Dôchodkový systém je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou a prechádza veľkými zmenami. Nedávno boli prijaté zmeny v rámci novely zákona o sociálnom poistení a v parlamente je aj novela zákona o druhom pilieri, v ktorej sú takisto navrhnuté zásadné zásahy. To, čo náš dôchodkový systém však do budúcnosti potrebuje najviac, je dlhodobá stabilita a udržateľnosť, ktorú dokáže zaistiť iba ústavný zákon o dôchodkoch," skonštatoval predseda SaS Richard Sulík.



Návrh ústavného zákona, ktorý bol predložený do parlamentu, má zaviesť viaceré opatrenia s cieľom zaistiť dlhodobú udržateľnosť. Jedným z nich je pravidlo, že ten, kto v budúcnosti zavedie nové výdavky v dôchodkovom systéme, musí zároveň uviesť, kde na ne zoberie. Cieľom je takisto zafixovať veľkosť druhého piliera voči prvému a zaviesť doň povinný vstup mladých ľudí. Návrh z dielne SaS vznikol podľa Cmoreja na základe diskusie a pripomienok odborníkov, ktorí sa dôchodkovému systému a jeho udržateľnosti venujú.