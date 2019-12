SaS: Vyzývame ÚRSO, aby prehodnotil rozhodnutie o elektrine z Novák

Bratislava 16. decembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby prehodnotil cenové rozhodnutie pre elektrinu vyrobenú v uhoľnej elektrárni Nováky (ENO). Informovala o tom hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.



"Minulý týždeň nám šéf ÚRSO Ľubomír Jahnátek oznámil, že na budúci rok zdražie elektrina. Zabudol však povedať, že je to aj preto, lebo pre elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia odsúhlasil cenu vyššiu o škandalóznych 56 %. Namiesto 85,70 eura za megawatthodinu (MWh), to má teraz byť 133,80 eura. Toto je škandál. Vo faktúrach sa tak na pálenie domáceho uhlia poskladáme na budúci rok sumou až do 147 miliónov eur," uviedol predseda SaS Richard Sulík.



Podľa liberálov by sa malo čo najskôr ukončiť dotovanie spaľovania uhlia, ktoré nadmerne zaťažuje životné prostredie. "Vyzývame preto Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby v záujme zníženia cien elektriny prehodnotil cenové rozhodnutie pre uhoľnú elektráreň Nováky. A tiež, aby sa pozrel na to, za koľko nakupujú Slovenské elektrárne uhlie od Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) a či je táto cena oprávnená, keďže je 3- až 5-násobne vyššia, ako majú iné bane na hnedé uhlie v Európe," uzavreli liberáli.