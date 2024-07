SaS: Vznikajú miliónové škody v dôsledku premnoženej divej zveri

Bratislava 24. júla (TASR) - Poľnohospodárom na Slovensku vznikajú miliónové škody spôsobené vysokou zverou. Súčasný minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) na tieto problémy nereaguje a nepodniká potrebné kroky. Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii opozičná strana SaS.



Výšku škôd, ktoré sú vysokou raticovou zverou poľnohospodárom spôsobené, vyčíslila strana približne na 20 miliónov eur ročne. Poslanec za SaS Alojz Hlina upozornil na fakt, že problémy s vysokou zverou a jej možným odstrelom sa dajú riešiť v medziach súčasne platnej legislatívy a nie je potrebné prijatie nových zákonov. "Existujúci zákon umožňuje riešiť situáciu, treba len chcieť," skonštatoval.



Ku kritike SaS sa pridal aj predseda mimoparlamentného Maďarského fóra a exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon. Šéf rezortu pôdohospodárstva podľa neho vedome spôsobuje škodu ministerstvu, ktoré riadi. Premnožená divá zver by mala byť dôvodom, prečo farmári prestávajú hospodáriť, obmedzujú svoju činnosť a menia štruktúru svojej produkcie. "Chceli by sme vyzvať ministra, aby namiesto vyhovárania sa začal konať v zmysle súčasne platných zákonov, ktoré mu dávajú kompetenciu tento problém vyriešiť," uviedol Simon.



Minister Takáč má zo zákona podľa Simona kompetenciu dať výnimku na lov zveri a môže prikázať prostredníctvom obvodných úradov, aby poľovnícke združenia regulovali množstvo premnožených zvierat na danom území. Pokiaľ by poľovnícke združenia nariadenie nesplnili, je možné preniesť výkon práva poľovníctva na iný subjekt.