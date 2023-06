SaS reaguje na zadržanie šéfa PPA

Bratislava 22. júna (TASR) - Zadržanie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefa Kissa a generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Zuzany Nouzovskej je potvrdením, že protikorupčné hnutie OĽANO už je len chimérou. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na PPA a MPRV.



Podľa poslankyne Národnej rady SR Jarmily Halgašovej, ktorá sa v SaS venuje pôdohospodárstvu, vrhá zadržanie šéfa PPA zlé svetlo aj na poctivých úradníkov agentúry. "OĽANO prestalo byť protikorupčným hnutím akonáhle sa dostalo k moci. Tento naratív bol evidentne len na prilákanie voličov. Úplná digitalizácia PPA je jedinou cestou, ako sa dá PPA zaradiť medzi transparentné a funkčné organizácie. SaS to má v programe ako prioritu a bude to jedna z prvých vecí, ktorú budeme riešiť po voľbách," doplnila Halgašová.