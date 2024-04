SaS: Zákon o strategických investíciách je určený kamarátom koalície

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vládny návrh zákona o strategických investíciách je podľa opozičnej strany SaS zlý a neprimerane zasahuje do vlastníckych práv. Za predražené či nekvalitné štátne projekty neponesú podľa jej predstaviteľov zodpovednosť tí, čo pochybili, ale štát. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD), ktorý právnu normu predkladá, s týmito výhradami nesúhlasí.



Návrh, o ktorom parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, pripomína podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR Márie Kolíkovej (SaS) imunitu pre kamarátov koalície, ktorí budú realizovať štátne zákazky. "Vládny návrh vypúšťa akúkoľvek zodpovednosť štatutára investora, ktorý realizuje štátnu zákazku. V praxi by táto právna úprava znamenala, že za pochybenie investora by niesol plnú zodpovednosť vždy štát," vyhlásila v stredu Kolíková.



Vládna koalícia si podľa nej touto legislatívou pripravuje priestor, aby nebolo možné vyvodiť zodpovednosť za nekvalitné a predražené projekty. "Ak dôjde k pochybeniu, škodu zaplatí vždy štát. Ak by túto novelu napísali advokáti investorov, ktorí chcú ujsť pred zodpovednosťou, nevyzeralo by to inak," zhodnotila opozičná poslankyňa.



Podľa jej straníckeho kolegu Ondreja Dostála návrh neprimerane zasahuje do vlastníckych a procesných práv vlastníkov a účastníkov povoľovacích konaní. "Obmedzuje kontrolu verejných zákaziek v rámci verejného obstarávania. Ministerstvo dopravy a vláda pretláčajú zákon spôsobom porušujúcim legislatívne pravidlá tvorby zákonov a skracujú legislatívne konanie, hoci na to neexistujú zákonom stanovené dôvody," doplnil.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) vo svojom vystúpení v parlamente vyjadril presvedčenie, že navrhovaná novela neporušuje ústavu a ústavné práva vlastníkov zostávajú zachované. Takisto odmietol tvrdenia o zbavovaní zodpovednosti.



"Nikto nie je zbavený trestnoprávnej, ani civilnoprávnej zodpovednosti, vo väzbe na korupciu či akúkoľvek spáchanú škodu. Jedná sa výhradne o administratívnoprávnu zodpovednosť vo väzbe na rozhodnutie vlády, že sa jedná o strategickú investíciu a určenie jej verejnoprávneho charakteru," vysvetlil.



Zároveň pripomenul, že aj keď k návrhu prišlo 499 pripomienok, z toho 195 zásadných, 193 z nich sa im podarilo odstrániť. "Išli sme na konci s takmer nula pripomienkami do legislatívneho procesu," podčiarkol minister dopravy.