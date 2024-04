SaS: Zákony o strategických investíciách a VO sú nebezpečné

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vládny návrh zákona o strategických investíciách je zákonom na to, aby sa robili zlé rozhodnutia pre kamarátov koalície. Zákon o verejnom obstarávaní (VO) zas zníži štandard dohliadania na dodávateľov. Vyhlásili to v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR z opozičnej SaS na tlačovej konferencii.



"Zákon o strategických investíciách prináša, že za zlé rozhodnutia ponesie zodpovednosť len štát. Budú predražené projekty, zle vybraní dodávatelia, zle vybrané projekty," uviedla poslankyňa NR SR za SaS Mária Kolíková s tým, že ide o politické rozhodnutie.



Zákonodarca a vláda nemôžu podľa poslanca NR SR Richarda Sulíka pri prvej výraznej chybe meniť zákon. "Je tu veľký problém s imunitou, a to preto, lebo nevieme, akých všetkých prípadov sa to bude týkať, a príležitosť robí zlodeja. Sme zásadne proti tomuto zákonu tak, ako je navrhnutý v NR SR," dodal s tým, že takto to jednoducho nemá fungovať a je potrebná väčšia právna stabilita.



Problém v zákone o VO spočíva podľa Kolíkovej v znížení štandardu dohliadania na dodávateľov, ktorí budú podpisovať zmluvy so štátom. Dodnes boli podľa nej prísne kontrolovaní cez Register partnerov verejného sektora. "Teraz je v tichosti presadená zmena, aby všetky zmluvy, ktoré sú od 100.000 eur do 250.000 eur, vypadli z tohto registra," priblížila Kolíková.



Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) zdôraznil v utorok (23. 4.) v rámci vystúpenia v NR SR, že návrhy zmien vo VO sú postavené na dôvere voči starostom, primátorom aj ďalším obstarávateľom. Samosprávy zjednodušenie a zrýchlenie obstarávania potrebujú a čerpanie eurofondov to neohrozí.



"Tento zákon je naozaj o tom, že dávame dôveru a pozeráme sa na všetkých, ktorí obstarávajú, s prezumpciou neviny. Je to dôvera voči starostom, primátorom, je to dôvera napríklad voči tým, ktorí vedú naše vysoké školy, ktorí musia obstarávať v materských školách, základných školách, domovoch sociálnych služieb, voči všetkým, ktorí musia obstarávať," zdôraznil.