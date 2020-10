SaS: Založenie živnosti od 16-tich rokov pomôže nielen mladým ľuďom

Bratislava 9. októbra (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje aktívne zapojenie mladých ľudí do ekonomiky za dôležitý krok na ceste k prosperujúcej krajine. Aj z toho dôvodu chce presadiť založenie živnosti od šestnástich rokov. Informoval o tom Ondrej Šprlák, hovorca SaS.



"Stretávame množstvo mladých ľudí, ktorí majú skvelé a inovatívne nápady, ktoré nielenže idú s dobou, ale dokonca ju predbiehajú. Práve ich mladý vek je im však vďaka súčasnej právnej úprave na príťaž, a preto sú nútení obchádzať pravidlá. Najväčším problém je, že podľa dnešného zákona rozhoduje o možnosti podnikať od 16-tich rokov súd. Avšak tento proces je zdĺhavý a neefektívny. Zmena živnostenského zákona bude prínosom nielen pre mladých ľudí, ale v konečnom dôsledku aj pre celú ekonomiku. Navyše, podnikať od 16 rokov je vo svete úplne bežné," uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič.



Strana SaS mala umožnenie založenia živnosti od 16-tich rokov aj vo svojom volebnom programe. "Tento návrh by nemal žiaden dosah na verejné financie a dá sa realizovať ihneď. Aj z toho dôvodu sme rokovali na ministerstve vnútra, ktoré je riešeniu priaznivo naklonené, pričom rokovať budeme aj s ministerkou spravodlivosti o právnej stránke veci. Ak by sa nám táto zmena podarila uskutočniť v rámci medzirezortného pripomienkového konania o novele živnostenského zákona, išlo by o malé víťazstvo pre všetkých mladých ľudí, ktorí po možnosti slobodne podnikať od 16-tich volajú už roky," uzavrel poslanec NR SR za SaS Peter Cmorej.