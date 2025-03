SaS zásadne odmieta vyššie dane z nehnuteľností, ako žiada ZMOS

Bratislava 6. marca (TASR) - Opozičná strana SaS zásadne odmieta avizované vyššie dane z nehnuteľností, ako to požaduje v ďalšom kole konsolidácie Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Uviedli to vo štvrtok na brífingu pred Ministerstvom financií (MF) SR predstavitelia SaS Branislav Gröhling a Marián Viskupič. Štát by podľa nich mal okrem iného šetriť na svojich výdavkoch, na vlastnej prevádzke štátu.



"Hovoríme, že sme proti zvyšovaniu daní. Musíme podporiť ekonomiku, ekonomický rast, aby mali ľudia viacej peňazí v peňaženkách a žili spokojný život, o ktorom nebude rozhodovať vláda. Štát bude iba vytvárať prostredie," priblížil Gröhling, predseda SaS.



Podľa Viskupičových slov je smutné, že s návrhmi na zvyšovanie daní prichádzajú okrem vlády už aj komunálni politici. "Pre nás v SaS je zvyšovanie daní červená čiara, sme jednoznačne proti ZMOS-om prezentovanému návrhu na zvyšovania daní z nehnuteľností," podčiarkol podpredseda SaS Viskupič.



Viskupič spresnil, že podľa návrhu ZMOS-u by sa daň z nehnuteľnosti mala každý rok automaticky valorizovať. "Druhá a tretia nehnuteľnosť by sa mala zdaňovať vyššou - dvojnásobnou, respektíve trojnásobnou sadzbou. ZMOS taktiež navrhuje, aby sa viac zdaňovali jednotlivé podlažia nehnuteľnosti, ako aj nehnuteľnosti určené na podnikanie. Všetky tieto návrhy nepomôžu a len zvýšia daňovo-odvodové zaťaženie občanov a firiem," dodal Viskupič.