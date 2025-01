SaS: Zásahy do 2.piliera pripravili každého sporiteľa o 5-10.000 eur

Bratislava 22. januára (TASR) - Zásahy, ktoré vláda Roberta Fica (Smer-SD) urobila v súvislosti s druhým pilierom, pripravili každého sporiteľa o päť- až desaťtisíc eur na budúcich dôchodkoch. Sociálna poisťovňa sa okrem toho nachádza v rekordne vysokom deficite a len na jej dofinancovanie v minulom roku bolo potrebných 2,72 miliardy eur. Uviedli v stredu predstavitelia opozičnej strany SaS, podľa ktorých je súčasný dôchodkový systém neudržateľný.



"Neudržateľnosť pokračuje. Pre tento rok bude potrebné dofinancovať Sociálnu poisťovňu 2,75 miliardami eur, toľko je v schválenom rozpočte na tento rok. Pre budúci rok, tiež v schválenom rozpočte, sa hovorí o ďalších 2,75 miliardy eur a pre rok 2027 o 2,7 miliardy eur, pričom všetci vieme, že pri aktuálnom nastavení ani tieto sumy v rokoch 2026 a 2027 nebudú stačiť," zdôraznil podpredseda strany Marián Viskupič.



Polovica celkového výberu daní na Slovensku tak podľa neho ide len na dôchodky obyvateľstva. Koalícia dostala Sociálnu poisťovňu do rekordného deficitu a to aj napriek tomu, že jej príjmy sa zvýšili, dodal Viskupič.



Vladimír Ledecký zo SaS zdôraznil, že poslanci opozičnej strany nehlasovali za navyšovanie trinásteho dôchodku, ktorý v súčasnosti spôsobuje neudržateľnosť systému a že nielen SaS upozorňuje na tento problém. "Najvyšší kontrolný úrad SR povedal, že trinásty dôchodok spôsobil rapídny problém vo financovaní celého systému. Čiže Najvyšší kontrolný úrad SR, kontrolná inštitúcia a nezávislá, dal takéto vyjadrenie. Takže je to asi vážny problém," pripomenul.



Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková na záver upriamila pozornosť na vplyv opatrení na bežných obyvateľov a vyčíslila stratu na budúcich dôchodkoch na päť- až desaťtisíc eur pre každého sporiteľa. Na záver vyzvala v mene opozičnej strany ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) a vládu SR, aby predstavili plán, akým spôsobom chcú zabezpečiť udržateľný systém dôchodkov.