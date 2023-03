SaS: Zastropovanie cien potravín je neférové, podávame podnet na PMÚ

Bratislava 30. marca (TASR) - Zastropovanie cien potravín je neférové. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto podáva podnet na Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. Uviedli to vo štvrtok na brífingu poslanci Národnej rady SR Jarmila Halgašová a Richard Sulík (predseda SaS). Liberáli zároveň vyzývajú dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) a dočasne poverenú vládu, aby prišli s návrhmi, ako vyriešiť vysoké ceny potravín a ako pomôcť výrobcom potravín.



"Zastropovanie cien potravín za asistencie ministerstva pôdohospodárstva je nesprávnym a populistickým rozhodnutím, ktoré nijakým spôsobom nepomôže a len zvyšuje napätie v spoločnosti," priblížila Halgašová.



Obchodné reťazce podľa jej slov zastropovali ceny tých potravín, u ktorých sa predpokladá, že ich ceny budú po Veľkej noci klesať. "Na druhej strane obchodníci nezastropovali ceny tých potravín, ktoré budú pravdepodobne aj po Veľkej noci rásť, ako napríklad bravčové mäso," poznamenala.



SaS sa podľa jej slov obáva, že iniciatíva obchodu a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR môže porušovať pravidlá hospodárskej súťaže. "Zákony totiž neumožňujú svojvoľné vytváranie podobných dohôd medzi podnikateľmi, ktoré sa týkajú predajných cien a cenotvorby. Naviac sa do tejto iniciatívy zapojilo aj ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré ju zastrešilo svojím vlastným logom. Podľa nás iniciatíva nie je právne čistá, čo je dôvod, prečo podávame podnet na PMÚ," vysvetlila.



"Žiadam dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a vládu, aby konečne predstavili pomoc pre časť ľudí, ktorí sú sociálne odkázaní. Vláda by mala zároveň predstaviť pomoc potravinárom, bez ktorej nebudeme mať lacnejšie potraviny," dodala Halgašová, ktorá sa v strane SaS venuje pôdohospodárstvu a potravinárstvu.



"Chceme, aby situáciu PMÚ riadne prešetril. Ak by sa ukázalo, že prišlo zo strany obchodníkov k zneužitiu vysokej inflácie, ktorej obyvatelia čelia, tak očakávame, že PMÚ bude konať," doplnil Sulík.

















