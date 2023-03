SaS: Zastropovanie cien potravín je zavádzaním ľudí a populistický ťah

Bratislava 22. marca (TASR) - Zastropovanie cien potravín je zavádzaním ľudí a len ďalším populistickým ťahom. Uviedla to opozičná strana SaS v súvislosti s dohodou o zastropovaní cien vybraných potravín, ktorú agrorezort a obchodné reťazce uzatvorili 17. marca.



Začiatkom týždňa (20. 3.) začala platiť dohoda medzi rezortom pôdohospodárstva a obchodnými reťazcami o zastropovaní cien vybraných potravín. Podľa strany SaS to však nie je nič iné, ako len ďalšie populistické opatrenie tejto vlády. Pri pohľade na výber potravín, ktorým nebudú tri mesiace stúpať ceny, to jasne vidieť.



"Pre spotrebiteľov to môže na prvý pohľad vyzerať ako správne opatrenie v dobe zvyšujúcej sa inflácie. Nie je však pravda, že ľudia budú kupovať lacné potraviny. Reťazce zastropovali na tri mesiace ceny tých potravín, ktoré budú pravdepodobne postupne klesať. Na druhej strane, napríklad cena bravčového mäsa, ktorá bude zrejme v najbližších mesiacoch stúpať, zastropovaná nie je. Na zozname sú, navyše, aj úplne nelogické a smiešne položky, ako sú pivo, víno či mrazená pizza," uviedla Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS venuje pôdohospodárstvu. Zastropovanie cien potravín podľa nej vôbec nie je dobrá správa pre ľudí.



"Pri zavedení tohto opatrenia, navyše, dočasne poverený minister pôdohospodárstva a dočasne poverený premiér úplne obišli potravinárov, z ktorých niektorí dokonca tvrdia, že predtým zaznamenali tlak zo strany obchodníkov na zníženie odbytových cien niektorých druhov potravín," povedala.



Potravinárom treba podľa nej skutočne pomáhať, konkrétne s vysokými cenami energií, a to formou dotácií na technologické zariadenia. "Apelujeme preto na rezort pôdohospodárstva, aby konečne začal konať," dodala Halgašová.