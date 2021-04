SaS: Zelené témy sú stále prioritou strany

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zelené témy sú stále prioritou strany SaS. Vyhlásila to na brífingu Anna Zemanová, predsedníčka poslaneckého klubu SaS, spolu s Karolom Galekom, štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva.



"SaS je stranou dodržiavania dohôd a k tomu patrí aj rešpektovanie medzinárodných, ale aj národných záväzkov. Toto pravidlo sme sa snažili premietnuť aj do programového vyhlásenia vlády v oblasti životného prostredia a energetiky," priblížila Zemanová.



"Po nástupe na ministerstvo hospodárstva sme si predsavzali a postavili konkrétne piliere, na ktorých stojí podpora 'zelených technológií'. Tak ako má stôl štyri nohy, tak sme aj podporu postavili na štyroch pilieroch," poznamenal štátny tajomník.



Podľa Galeka prvým z pilierov je zjednodušovanie procesov. "Na ministerstve hospodárstva sme ukončili sedem rokov trvajúci tzv. stop stav na pripájanie nových zdrojov energie, najmä tých obnoviteľných (OZE). Zriaďujeme pracovnú skupinu pre zjednodušovanie povoľovania OZE," oznámil.



Druhým pilierom je podľa neho kapacita v energetickej sieti. "V súvislosti s ukončením stop stavu sa nám podarilo uvoľniť 1837 megawattov (MW) pre nové zdroje energie, z toho 407 MW sú variabilné OZE (slnko a vietor)," informoval.



Dôležitým pilierom sú podľa Galeka zákony. "Do konca roka chceme zmeniť celkovo päť zákonov, a to zákon o tepelnej energetike, zákon o energetike, zákon o podpore OZE a kombinovanej výrobe elektriny a tepla, zákon o regulácii a o energetickej efektívnosti," avizoval.



"Minulý týždeň sme predložili predĺženie prevádzky pre niektoré OZE, ktoré tu už 10 rokov máme. Týka sa to najmä veľkých solárnych elektrární, ale táto možnosť je otvorená prakticky pre každý zdroj energie," pripomenul.



OZE boli doteraz financované v cenách elektriny vo forme tzv. prevádzkovej podpory. "Tú sme sa rozhodli ukončiť a celé financovanie podpory pôjde formou investičnej podpory, najmä z európskych zdrojov. Podarilo sa nám získať 220 miliónov eur na OZE a siete z plánu obnovy (100 miliónov eur pre nové zdroje, 60 miliónov eur pre predĺženie životnosti doterajších zdrojov a 60 miliónov eur pre zvýšenie flexibility sietí). Takmer jednu miliardu eur máme do roku 2030 prisľúbenú z ďalších zdrojov EÚ," dodal Galek.