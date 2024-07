SaS: Zmena paušálnych výdavkov bude pre živnostníkov likvidačná

Bratislava 17. júla (TASR) - Opozičná SaS žiada vládu, aby nekomplikovala podnikanie živnostníkom a umožnila im pracovať bez obmedzení. Riešiť by mala viac ľudí, ktorí pracujú na čierno, ako meniť paušálne výdavky. Zmenou paušálnych výdavkov by sa podľa opozície zvýšil počet živnostníkov, ktorí by si hľadali neoficiálny príjem. V stredu to uviedli na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling a podpredseda SaS Marián Viskupič.



"Chceme upozorniť aj na ďalší zámer vlády, ktorý sa dotkne ďalšej skupiny viac ako 250.000 ľudí. Vládna koalícia plánuje zaútočiť na živnostníkov a zobrať im viaceré výhody, napríklad aj zrušiť paušálne výdavky a toto je úplne neprijateľné. Živnostníci sú často ľudia, ktorí sú odkázaní sami na seba, platia si nemalé peniaze a odvody," Gröhling.



Dodal, že živnostníci čelia neustále rizikám a na svoje živobytie si zarábajú bez toho, aby sa spoliehali na štát. Vláda by im podľa neho mala uľahčiť prácu najmä znižovaním daní.



Viskupič priblížil, že živnostníci si môžu znížiť daň najmä paušálnymi výdavkami. Vlani túto možnosť podľa neho využilo vyše 263.000 ľudí. Zrušením alebo úpravou týchto paušálnych výdavkov by tak vláda zobrala živnostníkom jednu z výhod, ktorá by poslúžila na konsolidáciu verejných financií.



Upozornil aj na to, že vláda sa chce zamerať na fiktívnych živnostníkov, ktorí nespĺňajú podmienky riadneho pracovného pomeru. Presun zamestnancov zo živnostenských pomerov do tých riadnych pracovných by podľa neho zaznamenal nárast ľudí, ktorí by prišli o prácu.



"Množstvo ľudí príde o prácu, pretože zamestnávatelia si dvakrát rozmyslia, či sa im podarí presunúť daného zamestnanca, ktorý pracoval na živnosť a majú s ním teda podstatne nižšie náklady na prácu a administratívne náklady do pracovnoprávneho pomeru, pretože jednoducho, keď to bude ako zamestnanec, bude pre nich podstatne drahší," doplnil Viskupič.



Spresnil, že v tomto prípade môže nastať situácia, že živnostníci si budú pýtať vyššie platy, aby vykryli svoje straty zo zníženia paušálnych výdavkov, čím sa zhorší tlak na zamestnávateľov a celé podnikateľské prostredie. Vláda tak podľa neho nezíska viac peňazí do štátnej kasy, ale skôr donúti ľudí privyrábať si na čierno.