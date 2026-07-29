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SaS: Znížením daní by mohli motoristi ušetriť 20 eur na nádrž
Výpadok príjmov do štátneho rozpočtu by podľa nej nahradili zvýšené predaje palív.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Znížením spotrebnej dane na minimum povolené európskou legislatívou a dane z pridanej hodnoty (DPH) na 15 % by motoristi mohli ušetriť 20 eur na jednu nádrž benzínu. Tvrdí to opozičná SaS, ktorá v stredu k týmto krokom vyzvala vládu. Výpadok príjmov do štátneho rozpočtu by podľa nej nahradili zvýšené predaje palív.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS) upozornil, že spotrebná daň je stanovená fixne, a to na 52 centov na liter v prípade benzínu a 37 centov na liter v prípade nafty. Legislatíva EÚ však členským štátom povoľuje minimálnu sadzbu 36 centov na liter benzínu a 33 centov na liter nafty. Pripomenul tiež, že sadzba DPH na palivá je na Slovensku 23 %, kým napríklad v Poľsku je to 8 %. „Prečo by sme aj v prípade DPH nemohli ísť napríklad na 15 %?“ pýta sa Galek.
Vláda podľa SaS nechce znižovať dane, pretože jej zvyšovanie cien vyhovuje. „Ak cena stúpne napríklad o 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie o 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur,“ vyčíslil.
Poslanec NR SR Marián Viskupič (SaS) je však presvedčený, že ak by sa dane znížili, štátnemu rozpočtu to neuškodí. „Zvýšenie predaja by vyvážilo výpadok príjmov znížením daní a dokonca, ak by bol ten predaj dostatočne vysoký, tak to môže daňové príjmy dokonca ešte zvýšiť,“ uviedol. Nižšie ceny by tiež podľa neho pomohli konkurencieschopnosti logistického sektora, domácnostiam a prenesene celej ekonomike.
Viskupič vníma, že Slovensko má výhodu vlastnej modernej rafinérie, ktorú vláda vôbec nevyužíva. „Namiesto toho, aby vytvorila podmienky na vyšší predaj palív doma, necháva motoristov tankovať za hranicami. Ak by sme znížili dane z pohonných látok, viac Slovákov by tankovalo doma a zároveň by na Slovensko prišli tankovať aj zahraniční vodiči. Štát by tak získal vyššie príjmy z predaja palív a zároveň by pomohol vlastným občanom aj firmám,“ myslí si.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je priestor. V apríli uviedol, že vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft napĺňa svoju stratégiu mať na Slovensku najlacnejšiu naftu v okolí a porovnateľné ceny benzínu a byť hlboko v druhej polovici členských krajín EÚ s najnižšími cenami.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS) upozornil, že spotrebná daň je stanovená fixne, a to na 52 centov na liter v prípade benzínu a 37 centov na liter v prípade nafty. Legislatíva EÚ však členským štátom povoľuje minimálnu sadzbu 36 centov na liter benzínu a 33 centov na liter nafty. Pripomenul tiež, že sadzba DPH na palivá je na Slovensku 23 %, kým napríklad v Poľsku je to 8 %. „Prečo by sme aj v prípade DPH nemohli ísť napríklad na 15 %?“ pýta sa Galek.
Vláda podľa SaS nechce znižovať dane, pretože jej zvyšovanie cien vyhovuje. „Ak cena stúpne napríklad o 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie o 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur,“ vyčíslil.
Poslanec NR SR Marián Viskupič (SaS) je však presvedčený, že ak by sa dane znížili, štátnemu rozpočtu to neuškodí. „Zvýšenie predaja by vyvážilo výpadok príjmov znížením daní a dokonca, ak by bol ten predaj dostatočne vysoký, tak to môže daňové príjmy dokonca ešte zvýšiť,“ uviedol. Nižšie ceny by tiež podľa neho pomohli konkurencieschopnosti logistického sektora, domácnostiam a prenesene celej ekonomike.
Viskupič vníma, že Slovensko má výhodu vlastnej modernej rafinérie, ktorú vláda vôbec nevyužíva. „Namiesto toho, aby vytvorila podmienky na vyšší predaj palív doma, necháva motoristov tankovať za hranicami. Ak by sme znížili dane z pohonných látok, viac Slovákov by tankovalo doma a zároveň by na Slovensko prišli tankovať aj zahraniční vodiči. Štát by tak získal vyššie príjmy z predaja palív a zároveň by pomohol vlastným občanom aj firmám,“ myslí si.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je priestor. V apríli uviedol, že vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft napĺňa svoju stratégiu mať na Slovensku najlacnejšiu naftu v okolí a porovnateľné ceny benzínu a byť hlboko v druhej polovici členských krajín EÚ s najnižšími cenami.