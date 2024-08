SaS: Zriadením webu na porovnávanie cien potravín môže zdražieť tovar

Bratislava 30. augusta (TASR) - Zriadiť web na porovnanie cien potravín je nehospodárne a neefektívne. Lacnejšie potraviny budú len niektoré, pričom zdražie iný tovar. Uviedla to v piatok opozičná SaS v reakcii na novelu zákona o cenách, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Vláda nám tvrdí, že vytvorením webovej stránky na porovnávanie cien potravín pomôže ľuďom ušetriť. V skutočnosti však potraviny lacnejšie nebudú. Lacnejšie budú maximálne len niektoré, ktoré budú sledované, pričom zdražie iný tovar. Na konci dňa tento krok zvýhodní veľké zahraničné reťazce, ktoré ho budú využívať ako ďalšiu formu svojich cenových akcií, pričom tento marketing im vlastne zaplatí štát," uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS).



Znevýhodnené podľa neho zostanú slovenské reťazce a malé potraviny, ktoré s nimi nedokážu cenovo súperiť. Dodal, že ide o reálne skúsenosti z Maďarska, kde je podobný porovnávač zavedený. SaS taktiež upozornila, že porovnávanie cien prinesie zbytočnú byrokraciu, úradníkov a ďalšie náklady. "Takmer 200.000 eur nás bude stáť vytvorenie webového sídla porovnávača cien potravín a ďalšie desiatky tisíc eur zaplatíme za jeho správu. Toto je absurdné, pričom to nijako nevyrieši ceny potravín," dodal poslanec NR SR za SaS Alojz Hlina.