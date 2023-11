SaS:Fico sa nevyjadril,ako vláda vyrieši úrokové sadzby pri hypotékach

Bratislava 8. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) ani po troch rokovaniach vlády nepovedal, ako chce vláda riešiť vyššie úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch. Vládny kabinet Fica neurobil nič aj napriek sľubom, že deň po voľbách prijme pre občanov štátnu pomoc. Upozornil na to hovorca strany SaS Ondrej Šprlák.



"Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) mal navyše do dnešného dňa predstaviť konkrétne riešenia. Ostalo to však opäť raz pri sľuboch. Občania doteraz nič nevideli," povedal Šprlák s tým, že Ficova vláda nevie, čo má robiť, a tak naťahuje čas.



Podľa lídra SaS pre verejné financie Mariána Viskupiča vláda klame ľudí. Úrad vlády podľa neho tvrdí, že bol prerokovaný informatívny materiál k bonifikácii hypoték, no ak by bol pripravený, nebol by utajený pred verejnosťou.



Informáciu k návrhu postupu riešenia vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch predložilo Ministerstvo financií (MF) SR na rokovanie vlády ako ústnu informáciu, ktorú kabinet vzal na vedomie. Konkrétny materiál k nej zatiaľ nezverejnili.



Fico avizoval, že Kamenický by mal príslušnú legislatívu predložiť do Národnej rady (NR) SR v najbližších dňoch. Rokovať by sa o nej malo v skrátenom legislatívnom konaní.