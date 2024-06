Šaško: Pre konkurencieschopnosť je treba stabilitu pre priemyselníkov

Bratislava 5. júna (TASR) - Pre konkurencieschopnosť Slovenska je na politickej úrovni dôležité zabezpečiť stabilitu pre priemyselníkov. Významným rizikovým faktorom je aj podfinancovanie výskumu a vývoja. Uviedol to v stredu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Kamil Šaško na konferencii o budúcnosti európskeho priemyslu.



"Ciele sa nemôžu meniť na základe predstáv jednotlivých politikov z roka na rok, lebo potom priemyselníci nevedia, ako sa majú zariadiť. Čelia výzvam súvisiacim s hospodárskym poklesom, cenami energií a bezpečnosťou dodávok, ale aj dostupnosťou surovín a bezpečnostnou situáciou v Európe i vo svete," uviedol štátny tajomník.



Podfinancovanie výskumu a vývoja je podľa neho významným rizikovým faktorom, ktorý obmedzuje tvorbu pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. "Spôsob podpory výskumu, vývoja a inovácií a zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily sú najzásadnejšie výzvy, aby náš priemysel bol konkurencieschopný aj po roku 2025," dodal.



Klimatické ciele je podľa Šaška potrebné lepšie komunikovať s priemyselníkmi, aby zostali konkurencieschopní v globálnom prostredí a aby prežili transformáciu s vyššou pridanou hodnotou. V rámci zelenej transformácie však podľa neho chýba diskusia o sociálnej transformácii.



"Sme presvedčení, že budúcnosť priemyslu a klimatická transformácia nie sú súperi, ale jedna bez druhej jednoducho nebude fungovať, čo už vidíme aj teraz. Nachádzame sa v období intenzívnych zmien, ale aj rôznych ideologických stretov. Je potrebné, aby sme kroky koordinovali a podporovali inovácie," priblížil Šaško.



Je podľa neho zásadné, aby bola zabezpečená konkurencieschopnosť oceliarskeho odvetvia a jeho strategická autonómia. Dodal, že automobilový priemysel zas čelí vážnym výzvam, ako napríklad nedostatok zdrojov a technologické zmeny. "Hovorí sa o zbavení závislosti od jednej krajiny alebo dodávateľa, ale nemalo by sa stať, že sa staneme závislí od niekoho iného," podotkol Šaško s tým, že distribúcia na viacero strán by mala nastať aj v jadrovom priemysle.