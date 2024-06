Šaško: Pre konkurencieschopnosť SR v AI je potrebná národná stratégia

Bratislava 26. júna (TASR) - Umelá inteligencia (AI) prináša značné výhody, no je potrebné venovať sa aj jej negatívnym dosahom a rizikám. Pre konkurencieschopnosť Slovenska v tejto oblasti sú potrebné koordinované národné stratégie, ktoré podporujú inováciu a vzdelávanie. Uviedol to v utorok (25. 6.) štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Kamil Šaško na konferencii Slovak Digital Coalition Summit 2024.



"AI ponúka značný potenciál na zvýšenie produktivity práce a ekonomického rastu, no zároveň prináša výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Kľúčové je podporovať rekvalifikáciu pracovníkov, posilniť kybernetickú bezpečnosť a vytvoriť etické a právne rámce pre využívanie AI. Potrebujeme koordinované národné stratégie, ktoré podporujú inováciu a vzdelávanie, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť a udržateľnosť v ére AI," uviedol Šaško.



Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš hovoril o tom, že AI podčiarkuje dôležitosť celoživotného vzdelávania a jeho podpory ako nástroja na udržanie ľudí na pracovnom trhu. Ak prispeje k zvýšeniu produktivity práce, musí sa to podľa neho prejaviť aj na lepšom odmeňovaní zamestnancov.



"Zároveň musíme obozretne nastaviť pravidlá na využívanie umelej inteligencie pri hodnotení pracovníkov, nemôžeme dopustiť, že ľudia budú prichádzať o prácu alebo zárobky na základe rozhodnutia robota. Preto bude veľmi dôležité modernizovať a posilniť postavenie odborov, prípadne iných foriem zastupovania pracujúcich voči ich zamestnávateľom, alebo inak definovaným zadávateľom a užívateľom práce," objasnil Ondruš.



Ako uviedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ivan Ivančin, prioritou Slovenska je zvládnuť implementáciu Aktu o umelej inteligencii (AIA) a všetkých ďalších noriem. "Naším cieľom je zmierniť riziká jeho dosahu na Slovensko a jeho trh, a zároveň maximálne využiť príležitosti, ktoré AIA ponúka," dodal.



Niektoré časti AIA sa začnú podľa jeho slov priamo uplatňovať už 1. januára 2025. V júli budúceho roka by mala byť definitívne určená architektúra nových slovenských verejných orgánov, ktoré budú zodpovedné za dohľad, využívanie a experimentovanie s AI. Dodal, že do júla 2026 by mal byť v prevádzke slovenský regulačný sandbox, ktorý umožní bezpečné testovanie a rozvoj inovatívnych technológií v oblasti AI.