Šaško: Slovensko podporuje vznik aliancie pre malé jadrové reaktory

Brusel 5. marca (TASR) - Slovensko ako člen jadrovej aliancie v EÚ podporuje aj návrh Európskej komisie na vytvorenie aliancie pre malé jadrové reaktory. Uviedol to pre TASR štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Kamil Šaško po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre hospodárstvo, segment energetika.



Šaško potvrdil, že pred zasadnutím Rady ministrov sa konalo stretnutie krajín takzvanej jadrovej aliancie, ktoré zvolal francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire. Jadrovú alianciu Francúzsko iniciovalo začiatkom roka 2023. Krajiny aliancie chcú vytvoriť spoločenstvo s "veľmi silnými politickými väzbami" pre nasledujúce európske dohody o energetickej transformácii.



Šaško spresnil, že cieľom pondelňajšieho stretnutia bolo pripraviť odporúčania k jadrovej energetike pre budúcu Európsku komisiu (2024 - 2029) a diskutovať o tom, aké sú možnosti financovania nových jadrových zariadení a technológií naprieč celým cyklom. Rovnako sa venovali aj možnostiam ďalšieho rozvoja malých modulárnych reaktorov (MMR).



Výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič začiatkom februára pre TASR potvrdil, že exekutíva EÚ oznámila zámer vytvoriť alianciu pre malé jadrové reaktory, čo on osobne oznámil aj pred poslancami Európskeho parlamentu a spresnil, že EÚ by tieto nové reaktory chcela mať funkčné už začiatkom budúcej dekády.



Na otázku, či Slovensko podporuje túto alianciu, Šaško uviedol, že Slováci sú v tejto oblasti veľmi aktívni a do určitej miery už na tom pracuje v rámci projektu Phoenix.



Projekt Phoenix bol ohlásený osobitným vyslancom amerického prezidenta pre klímu Johnom Kerrym na klimatickej konferencii COP27 v roku 2022. Jeho cieľom je podporiť energetickú bezpečnosť a ciele v oblasti klímy vytvorením ciest pre konverziu uhoľných elektrární na elektrárne SMR prostredníctvom rekvalifikácie lokálnej pracovnej sily. Prvými príjemcami, ohlásenými v septembri 2023, boli Česká republika, Poľsko a Slovensko, vo februári tohto roku pribudlo Slovinsko.



"Rovnako vítame vytvorenie takejto európskej aliancie. To znamená, že pre nás je to jedinečná téma ako krajiny, ktorá sa hlási k budúcnosti postavenej na jadre. Všetky budúce a dostupné technológie musia byť z nášho pohľadu podporované," vysvetlil Šaško.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)