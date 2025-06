Šaško: SR podporuje zámery EÚ investovať viac do kritických liekov

Brusel/Luxemburg 20. júna (TASR) - Slovensko podporuje zámery EÚ viac investovať do sebestačnosti v oblasti kritických liekov. Uviedol to minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) po skončení piatkovej Rady EÚ pre zdravotníctvo v Luxemburgu, informuje spravodajca TASR.



Šaško pripomenul, že Rada ministrov sa zaoberala mnohými témami, za dôležité považuje najmä zákon o kritických liekoch a prípravu farmaceutického legislatívneho balíka.



Zákon EÚ o kritických liekoch podľa jeho slov treba vnímať aj v kontexte podobných politík vo svete, napríklad v porovnaní s americkým zákonom o liekoch.



„Cieľom je, aby v kritických situáciách bol zabezpečený dostatok liekov pre pacientov a užívateľov v EÚ,“ vysvetlil Šaško. Zdôraznil, že EÚ ako celok potrebuje získať oveľa väčšiu autonómiu, v ideálnom prípade až sebestačnosť v tomto sektore, to znamená viac investícií do európskej výroby liekov a zabezpečiť mechanizmy, ktoré zaistia dostupnosť liekov nielen počas kríz, ako bola pandémia koronavírusu, ale aj v prípade vojen, ako je tá na Ukrajine.



„Strategickým cieľom EÚ a Slovenska je investovať tam, kde to má strategický význam, a do vlastnej produkcie liekov. Tým získame určitú autonómiu voči tretím krajinám,“ dodal.



Debaty ministrov sa týkali aj všeobecných investícií do liekov v EÚ v snahe znížiť závislosť od ich dovozu z tretích krajín.







„Z pohľadu Slovenska je to dôležitá téma, pretože sú nové firmy, ktoré v tejto oblasti pomerne masívne investujú, a preto z môjho pohľadu bolo užitočné zdôrazniť, aby aj na európskej úrovni boli zabezpečené dostatočné finančné nástroje, aby sme takéto investície vedeli podporovať,“ povedal.



Za druhú dôležitú tému označil farmaceutický legislatívny balík, kde Rada EÚ (členské štáty) je vo fáze rokovaní s Európskym parlamentom. Upozornil, že túto tému rieši aj slovenský rezort zdravotníctva.



„To je tá nová lieková politika, keď na európskej úrovni ide o zabezpečenie dostupnosti liekov, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti v tejto oblasti. Nosnou témou pre Slovensko je takzvaný paralelný obchod alebo reexport liekov, to sú ceny a dostupnosť liekov v rámci Európskej únie,“ opísal situáciu.



Za významné označil aj rokovania ministrov na tému duševného zdravia detí a mladistvých v online priestore a takisto tému prevencie a znižovania závislostí od tabakových produktov a alkoholu, lebo jeho rezort plánuje predložiť zákaz predaja ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)