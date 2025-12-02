< sekcia Ekonomika
Šaško v Bruseli upozornil na deficit inzulínu v strednej Európe
Autor TASR
Brusel 2. decembra (TASR) - Slovensko chce po Novom roku spolu s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) na úrovni EÚ otvárať otázku možného nedostatku alebo nedostupnosti inzulínu v regióne strednej Európy. Uviedol to v utorok minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Šaško pripomenul, že do Bruselu na rokovania európskych ministrov zdravotníctva pricestoval s úmyslom otvoriť tému, o ktorej už v pondelok (1. 12.) hovoril na Slovensku, a to je hrozba nedostupnosti inzulínu.
Rada ministrov sa v utorok v Bruseli prioritne zamerala na zákon o kritických liekoch a prípravu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, Šaško však využil príležitosť na bilaterálne rokovanie s českým ministrom zdravotníctva i s maďarskou delegáciou. Plánované podľa jeho slov bolo aj rokovanie s poľskou ministerkou zdravotníctva, tá sa však na poslednú chvíľu na stretnutí nemohla zúčastniť.
„Táto téma je z môjho pohľadu ale veľmi dôležitá,“ povedal Šaško. Dodal, že Slovensko, ktoré o tom bude hovoriť aj s Maďarskom ako predsedníckou krajinou V4, iniciuje, aby sa už začiatkom roka otvorila v Bruseli otázka možného nedostatku alebo nedostupnosti inzulínu, čo je pre diabetikov z regiónu strednej Európy vážnou výzvou.
„Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa pozreli, ako EÚ zabezpečí pre celý región strednej Európy či už výrobu alebo dostupnosť tohto zásadného lieku,“ opísal situáciu Šaško.
Na otázku prečo hrozí deficit inzulínu, minister vysvetlil, že problém vznikol u držiteľa licencie. Spresnil, že v stredoeurópskom regióne pacienti sú najčastejšie nastavení na takzvaný humánny inzulín a držiteľ licencie alebo výrobca inzulínu sa jednoducho rozhodol, že s tou výrobou bude postupne končiť.
„A tých alternatív je málo. To nie je o tom, či sa to stane, ono sa to stane. Naozaj je čas konať. To bola jedna z prvých tém, o ktorých som hovoril takto pred rokom. Sme o rok ďalej a myslím si, že naozaj je to téma, ktorú určite budeme otvárať aj na úrovni V4, aby sme boli na to pripravení, aby naši pacienti mali dostupnú liečbu, takú, ako potrebujú,“ povedal Šaško. Spresnil, že túto otázku treba riešiť samostatne, oddelene od diskusií na úrovni EÚ o kritických liekoch.
