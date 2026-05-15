Šaško: Výstavba nemocnice v Banskej Bystrici napreduje bez komplikácií
V rámci projektu nehrozia problémy podobné tým, ktoré sa nedávno ukázali pri stavbe nemocnice v Prešove, tvrdí.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. mája (TASR) - Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje podľa harmonogramu a bez komplikácií. V rámci projektu nehrozia problémy podobné tým, ktoré sa nedávno ukázali pri stavbe nemocnice v Prešove, technické normy betónu sú splnené na 100 a viac percent. Po kontrolnom dni v Banskej Bystrici to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Minister zdravotníctva po kontrolnom dni v Martine a Banskej Bystrici skonštatoval, že oba projekty nových nemocníc z prostriedkov z plánu obnovy pokračujú podľa harmonogramu a splnené sú všetky míľniky. V prípade Rooseveltovej nemocnice je tým najdôležitejším dokončenie hrubej stavby do konca júla.
„Všetky míľniky, tak ako sú stanovené v rámci plánu obnovy aj z pohľadu toho najbližšieho, ktorý sa blíži počas leta, budú splnené. Ubezpečil nás o tom dnes aj zhotoviteľ. Je to mimoriadne dobrá správa nielen pre Bystričanov, ale pre celé Slovensko, pretože toto je významná nadregionálna nemocnica, ktorá poskytuje naozaj svetovú úroveň zdravotníctva,“ skonštatoval Šaško.
Minister poznamenal, že v rámci kontrolného dňa si účastníci prešli všetky stavebné denníky, pričom sa zamerali aj na situáciu s betónom, a to práve v reakcii na zastavenie prác pri výstavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove. „Všetky technické skúšky, technické normy, tak ako sme s nimi boli oboznámení, nie že sú plnené na 100 percent, ale vo väčšine prípadov sa dostávame na úroveň možno 120 a viac percent,“ povedal minister o banskobystrickej nemocnici.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v rámci kontrolného dňa ubezpečil, že Slovensko nepríde o žiadne európske zdroje vyčlenené na stavbu nemocníc a ocenil, že výstavba v Banskej Bystrici napreduje bez komplikácií. „Je tu dokonca betonáreň priamo na stavenisku, je to v niečom jednoduchšie a ľahšie,“ skonštatoval Drucker.
Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková potvrdila, že výstavba pokračuje podľa plánu a hrubá stavba bude dokončená do konca júla. „Čo sa týka južnej stavby, z 11 poschodí sa začínajú robiť konštrukcie na ôsmom podlaží. Čo sa týka severného objektu, robíme siedme podlažie z ôsmich. Samozrejme, že potom musia byť finálne práce, také, ktoré budú v zmysle protokolov pre splnenie míľnika,“ priblížila riaditeľka.
Projekt novej nemocnice v Banskej Bystrici získal z plánu obnovy vyše 354 miliónov eur. Zariadenie má disponovať 771 lôžkami, z toho 76 intenzívnymi.
