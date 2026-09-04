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Saský premiér vidí v úspornom programe Volkswagenu aj príležitosti
Skupina Volkswagen vo štvrtok (3. 9.) oznámila zámer zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Spolu s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami by to znamenalo zánik až 100.000 pozícií.
Autor TASR
Drážďany 4. septembra (TASR) - Predseda vlády spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer vidí v ohlásenom balíku úsporných opatrení v koncerne Volkswagen aj príležitosti. Dozorná rada nerozhodla o zatvorení žiadneho závodu, čo ponúka šancu preukázať, že efektívna výroba automobilov v Nemecku je možná, povedal v piatok politik z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Som si istý, že zamestnanci Volkswagenu v Sasku majú vôľu a znalosti na to, aby túto efektívnosť preukázali,“ dodal Kretschmer.
Skupina Volkswagen vo štvrtok (3. 9.) oznámila zámer zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Spolu s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami by to znamenalo zánik až 100.000 pozícií. Zároveň zostáva neistá budúcnosť štyroch závodov automobilky v Nemecku. V prípade závodov v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme v súčasnosti nie je možné zaručiť ich konkurencieschopné využitie po roku 2030, uviedla dozorná rada koncernu, pričom zdôraznila, že stále hľadá možnosti alternatívneho využitia dotknutých prevádzok.
„Som si istý, že zamestnanci Volkswagenu v Sasku majú vôľu a znalosti na to, aby túto efektívnosť preukázali,“ dodal Kretschmer.
Skupina Volkswagen vo štvrtok (3. 9.) oznámila zámer zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Spolu s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami by to znamenalo zánik až 100.000 pozícií. Zároveň zostáva neistá budúcnosť štyroch závodov automobilky v Nemecku. V prípade závodov v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme v súčasnosti nie je možné zaručiť ich konkurencieschopné využitie po roku 2030, uviedla dozorná rada koncernu, pričom zdôraznila, že stále hľadá možnosti alternatívneho využitia dotknutých prevádzok.