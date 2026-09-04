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Saský premiér vidí v úspornom programe Volkswagenu aj príležitosti

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Na snímke výrobná linka spoločnosti Volkswagen. Foto: TASR/Jakub Kotian

Skupina Volkswagen vo štvrtok (3. 9.) oznámila zámer zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Spolu s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami by to znamenalo zánik až 100.000 pozícií.

Autor TASR
Drážďany 4. septembra (TASR) - Predseda vlády spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer vidí v ohlásenom balíku úsporných opatrení v koncerne Volkswagen aj príležitosti. Dozorná rada nerozhodla o zatvorení žiadneho závodu, čo ponúka šancu preukázať, že efektívna výroba automobilov v Nemecku je možná, povedal v piatok politik z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Som si istý, že zamestnanci Volkswagenu v Sasku majú vôľu a znalosti na to, aby túto efektívnosť preukázali,“ dodal Kretschmer.

Skupina Volkswagen vo štvrtok (3. 9.) oznámila zámer zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Spolu s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami by to znamenalo zánik až 100.000 pozícií. Zároveň zostáva neistá budúcnosť štyroch závodov automobilky v Nemecku. V prípade závodov v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme v súčasnosti nie je možné zaručiť ich konkurencieschopné využitie po roku 2030, uviedla dozorná rada koncernu, pričom zdôraznila, že stále hľadá možnosti alternatívneho využitia dotknutých prevádzok.
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