SaS:Náš plán obnovy kladie dôraz na efektívnosť vo všetkých oblastiach

Bratislava 4. decembra (TASR) - Koaličná strana SaS v piatok predstavila svoju verziu Plánu obnovy a odolnosti SR. Kladie dôraz na efektívnosť, a to vo všetkých oblastiach. Uviedli to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík a europoslanec Eugen Jurzyca (SaS). Ako príklad spomenul Jurzyca opatrenie z oblasti zelenej ekonomiky, pri ktorom by európske peniaze mal dostať ten, kto eliminuje jednu tonu oxidu uhličitého (CO2) z ovzdušia najlacnejšie. V pláne SaS nechýba ani Sulíkov odvodový bonus.



"Tieto peniaze sa môžu stať spásou aj prekliatím," zhodnotil Jurzyca európskych 5,8 miliardy eur, ktoré má Slovensko dostať z Fondu obnovy. Zdôraznil, že hrozí, že ak peniaze nebudú využité dobre, podporia sa "zombie" firmy a projekty, ktoré nemajú čo robiť v ekonomike. Tie budú vytláčať z trhu zdravé firmy a projekty.



Efektívnosť v ich verzii hrá dôležitú úlohu vo všetkých oblastiach, nie len pri zelenej ekonomike. Ide aj o efektívnejšie rekonštrukcie verejných budov, rehabilitáciu školstva či vedy.



"Z mojich ďalších srdcoviek by som vybral ešte fiškálnu decentralizáciu, ktorá by mala zabezpečiť, aby sa obciam oplatilo získavať na svoje územie podnikateľov a nie ministrov, ktorí im prídu dať dotácie," podotkol Jurzyca. Spomenul ďalej aj slobodu odpisovania tak, aby odpisovanie umožnilo podnikateľom investovať rýchlejšie a efektívnejšie.



"Som rád, že sa v dokumente nachádza aj moja srdcovka – odvodový bonus, pretože to je typ reforiem, ktoré si Únia predstavuje, že by sa za tieto peniaze mali realizovať," poznamenal Sulík.



V dokumente takisto koaličná strana navrhuje zaviesť "estónsku" firemnú daň, či zrealizovať komplexnú pozemkovú reformu. Nechýbajú ani opatrenia na dosiahnutie dostupnejšieho predškolského vzdelávania, digitalizácie v základnom a strednom školstve, či na rozvoj vybavenia vysokých škôl podmienený výsledkami. Koaličná strana tiež navrhuje investície do infraštruktúry základných a stredných škôl a financovanie výskumu na základe výsledkov. V rámci zelenej ekonomiky navrhuje aj opatrenia na sanáciu ekologických záťaží, flexibilnejšiu prenosovú sústavu a efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), dekarbonizáciu hutníckeho priemyslu.



Realizácia všetkých opatrení v dokumente SaS by si vyžiadala asi 7,9 miliardy eur. Plán sa tak podľa Sulíkových slov rozhodli navrhnúť o dve miliardy drahší preto, lebo nie je známa presná konečná suma a dôvodom je aj lepšia pozícia vyjednávačov, ktorí takto majú priestor a vedia z niektorých projektov ustúpiť. Ako dodal Sulík, koaličná strana SaS sa bude snažiť pretlačiť z ich verzie plánu čo najviac do konečného spoločného dokumentu Slovenska.