Sassoli: EP mechanicky neschváli dohodu lídrov EÚ o fonde obnovy

Brusel 22. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) mechanicky neschváli dohodu lídrov Európskej únie (EÚ) o masívnom balíku stimulov na boj proti dôsledkom pandémie nového koronavírusu. Pokúsi sa tiež zvrátiť ich rozhodnutie o znížení financií na výskum a naviazať vyplatenie prostriedkov z fondu na demokratické hodnoty. Vyhlásil to predseda EP David Sassoli.



Sassoli privítal dohodu o fonde obnovy vo výške 750 miliárd eur, ktorú dosiahli lídri EÚ po piatich dňoch rokovaní, ale povedal tiež, že zhromaždenie chce prerobiť návrh rozpočtu EÚ vo výške 1,1 bilióna eur. „Návrh je na stole, ale chceli by sme ho vylepšiť predovšetkým tým, že sa pokúsime dať odpovede na niektoré škrty, ktoré považujeme za neopodstatnené,“ povedal na tlačovej konferencii deň po tom, ako lídri EÚ uzavreli dohodu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil dohodu o fonde za historický prelom, pretože ide o prvý spoločný dlh EÚ. Ale cenou za dohodu je zníženie finančných prostriedkov pre tzv. klimatické fondy, a tiež pre študentský výmenný program Erasmus.



Podľa pravidiel EÚ musí obrovský finančný balík schváliť aj Európsky parlament. Zatiaľ však nie je jasné, ako by poslanci mohli znovu otvoriť dohodu bez toho, aby riskovali jej kolaps.



Vlády v Európe, ktoré zápasia s najhoršou recesiou od druhej svetovej vojny, nechcú, aby sa čerpanie pomoci oneskorilo. A tvrdia, že prípadný odklad vyplácania prostriedkov by mohol oslabiť vplyv fondu. Sassoli je však neústupný, pokiaľ ide o spoločný rozpočet EÚ na obdobie 2021 - 2017: „Nemôžeme znížiť rozpočet na výskum, na mladých ľudí a Erasmus, nemôžeme.“



Lídri tiež odložili nový sľúbený mechanizmus na obmedzenie čerpania prostriedkov z fondu v prípade krajín, ktoré nedodržiavajú slobodu médií a ľudské práva, ako napríklad Maďarsko a Poľsko, čo je podľa Sassoliho neprijateľné.



"Neuspokojíme sa len s odkazmi na tieto princípy," povedal a odvolal sa pritom na záverečné komuniké zo summitu.



Sassoli dodal, že konečné hlasovanie v EP o obidvoch balíkoch sa uskutoční o pár mesiacov.