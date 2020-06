Sassoli: Podľa EP z ambícií plánu hospodárskej obnovy EÚ nemožno odísť

Brusel 2. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) víta návrhy Európskej komisie na plán hospodárskej obnovy EÚ v hodnote 750 miliárd eur a je pripravený poskytnúť vlastné zlepšenia pre tento návrh. Uviedol to v utorok predseda europarlamentu David Sassoli po stretnutí s kontaktnou skupinou EP pre viacročný finančný rámec (VFR).



Sassoli v správe pre médiá spresnil, že utorňajšie diskusie s kontaktnou skupinou EP pre dlhodobý rozpočet na roky 2021 - 2027 boli "veľmi plodné" a dodal, že europoslanci začali posudzovať revidovaný návrh eurokomisie na sedemročný rozpočet EÚ, ako aj na plán hospodárskej obnovy, ktoré minulú stredu (27. 5.) predložila šéfka exekutívy EÚ Ursula von der Leyenová.



"Európsky parlament víta tieto návrhy a v nasledujúcich týždňoch je pripravený pracovať na ich ďalšom zlepšení. Je nám jasné, že nemožno cúvnuť z úrovne ambícií vyjadrených v balíku Európskej komisie," odkázal Sassoli. Plán, ktorý predvída rozdelenie 500 miliárd eur v podobe nenávratných grantov a 250 miliárd eur v podobe výhodných pôžičiek, musia odobriť premiéri a prezidenti členských krajín Únie.



Podľa jeho slov to, o čom sa rozhodne v nasledujúcich týždňoch, bude mať vplyv na životy Európanov v nadchádzajúcich desaťročiach.



"Európsky parlament musí byť ako jediný priamo volený orgán zastupujúci občanov EÚ plne zapojený do vykonávania plánu obnovy. Stanovíme priority tak, aby podpora smerovala tam, kde je to najviac potrebné a bude mať najväčší vplyv na občanov," vysvetlil Sassoli postoj zákonodarného zboru EÚ. Dodal, že je potrebné zabezpečiť, že multimiliardový ozdravný plán nebude predstavovať záťaž pre ďalšie generácie Európanov. "Máme šancu navrhnúť novú Európu, ktorá bude rovnocennejšia, zelenšia a pripravenejšia na budúcnosť. Na splnenie týchto ambícií potrebujeme primerané prostriedky," zhodnotil situáciu.



Sassoli sa pri tejto príležitosti vyslovil za reformu príjmovej stránky rozpočtu EÚ, čo znamená vytváranie vlastných rozpočtových zdrojov a požiadal eurokomisiu o poskytnutie konkrétnejších detailov, o aké zdroje alebo nové dane by malo ísť.