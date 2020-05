Sassoli upozornil krajiny EÚ zo skupiny striedmych na zodpovednosť

Brusel 25. mája (TASR) - Takzvaná skupina striedmych (F4), čiže Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko, by mala konať zodpovedne pri navrhovaní nového dlhodobého rozpočtu EÚ a plánu na ekonomickú obnovu Európy po pandémii nového koronavírusu. Uviedol to v pondelok predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli.



Sassoli počas stretnutia s korešpondentkami a novinárkami akreditovanými v Bruseli upozornil na spoločný postoj dánskej, holandskej, rakúskej a švédskej vlády, ktorý vznikol ako reakcia na minulotýždňovú francúzsko-nemeckú iniciatívu. Berlín a Paríž vyzvali Európsku komisiu, aby na svetových finančných trhoch získala dlhopisy v hodnote 500 miliárd eur a v rámci ozdravného plánu ich rozdelila ako granty. Skupina striedmych v nedeľu vyrukovala s protinávrhom a dala najavo, že nesúhlasí s grantmi a schvaľuje skôr prístup "pôžičky na pôžičky".



Predseda europarlamentu v tejto súvislosti krajiny zo skupiny F4 vyzval, aby prejavili zmysel pre zodpovednosť.



"Neexistujú striedme krajiny a krajiny s nezaťaženými výdavkami. Ide skôr o krajiny, ktoré si uvedomujú závažnosť problémov, ktorým čelíme, a krajiny, ktoré si to neuvedomujú. Preto žiadam všetkých, aby si uvedomovali tento historický okamih. Každá krajina ťaží z jednotného trhu EÚ a krajiny, ktoré vzniesli námietky, patria medzi tie, ktoré mali z neho najväčší úžitok," opísal situáciu Sassoli.



Šéf EK zdôraznil, že teraz nie je čas na "nepružné myslenie", ale na rekonštrukciu, lebo ináč Únia skončí ako projekt viacrýchlostnej Európy.



Bez súhlasu Európskeho parlamentu nebude možné prijať ozdravný plán pre Európu a ani s tým súvisiaci revidovaný sedemročný rozpočet EÚ na roky 2021 - 2027. Oba projekty - plán obnovy aj viacročný finančný rámec - v stredu na pôde EP predstaví šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.