SaS:Zavedenie transakčnej dane je extrémne zlým riešením pre ekonomiku

Bratislava 1. októbra (TASR) - Návrh konsolidačného balíka je výrazne zmenený, pričom len málo zmien niečo zlepšuje. Extrémne zlým riešením pre ekonomiku je zavedenie transakčnej dane, ktorá zasiahne najmä malých podnikateľov. Uviedol to v utorok poslanec Národnej rady (NR) SR opozičnej SaS Marián Viskupič spolu s predsedom strany Branislavom Gröhlingom na tlačovej konferencii.



"Čo zostalo v balíku, je nulový ozdravovací a rastový potenciál, ako aj minimálne šetrenie na strane štátu. Zostal aj vysoký inflačný potenciál a brzdiaci vplyv na rast ekonomiky," uviedol Viskupič. Následne kritizoval zavedenie transakčnej dane, ktorá podľa neho bude mať negatívny dosah na konkurencieschopnosť malých firiem.



"Je to nastavené tak, že maximálna výška faktúry, ktorú postihne tým najvyšším poplatkom 40 eur, je 10.000 eur. Už každá ďalšia vyššia faktúra je za rovnakých 40 eur. To má zlý dosah na konkurencieschopnosť malých firiem, pričom výrazne viac zasahuje dlhšie výrobné reťazce na Slovensku," vysvetlil.



Upozornil aj na to, že návrh zákona zasahuje aj platby zo zahraničných účtov naviazané na podnikanie na Slovensku. Firmy však podľa neho budú napriek tomu hľadať spôsoby, ako sa tejto dani cez zahraničie vyhnúť, pričom financie nebudú uložené v slovenských bankách. "Táto daň neexistuje nikde v eurozóne a v EÚ iba v Maďarsku," podotkol Viskupič.



Návrh podľa neho, navyše, núti aj najmenších živnostníkov, aby si založili podnikateľský účet, čo zvýši ich náklady. Následne budú podľa Viskupiča musieť zvýšiť aj ceny svojich tovarov a služieb. "Tento zákon zasahuje aj neziskové a charitatívne organizácie," dodal Viskupič.



"Ľudia žijú v neistote, pretože absolútne nevedia, čo a ako sa zmení. Nevedia to ani firmy, podnikatelia, verejný sektor, jednoducho nikto. Koalícia totiž každý deň prichádza s nejakými zmenami. Riskuje sa, že konsolidácia na konci v rozpočte urobí ešte väčšiu dieru, ktorú zaplatia absolútne všetci," uzavrel Gröhling.