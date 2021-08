Saudi Aramco chce získať 17 miliárd USD z predaja podielu v plynovode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rijád 16. augusta (TASR) - Saudský štátny ropný koncern Saudi Aramco sa snaží získať najmenej 17 miliárd USD (14,45 miliardy eur) z predaja významného menšinového podielu vo svojich plynovodoch. To je vyššia cieľová suma ako 12,4 miliardy USD, ktoré získal z ropovodu. Uviedli to v pondelok zdroje oboznámené s touto záležitosťou.Saudská spoločnosť oslovila potenciálnych kupcov vrátane severoamerických súkromných fondov, ako aj štátom podporované fondy v Číne a Južnej Kórei prostredníctvom svojich poradcov predtým, ako sa v najbližších týždňoch začne formálny proces predaja.Dohoda o transakcii môže zahŕňať 3,5 miliardy USD vlastného kapitálu a zvyšok môže byť financovaný z bankového dlhu, uviedol jeden zdroj, zatiaľ čo ďalší poznamenal, že veľkosť transakcie môže dosiahnuť 20 miliárd USD.Podľa spoločnosti Aramco je Saudská Arábia šiestym najväčším trhom s plynom na svete. Hodnota jej systému Master Gas System (MGS) sa odvíja od radu ložísk plynu a podieľa sa tiež na dodávkach spotrebiteľom." uviedol jeden zo zdrojov v rámci vysvetlenia, prečo môže dohoda o plyne vygenerovať vyššie výnosy. Pripomenul, že mnoho odvetví prejde na plyn v rámci ekonomickej Vízie 2030, čo znamená, že domáci dopyt po plyne porastie.Aramco spolupracuje s JPMorgan a Goldman Sachs na predaji s cieľom osloviť potenciálnych kupcov, uviedli zdroje.Patria medzi nich aj spoločnosti, ktoré sa zapojili do predaja podielov v plynovode v Abú Zabí. Tie kúpilo konzorcium investorov vrátane Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, Singapurského štátneho investičného fondu GIC a SNAM (majiteľ a prevádzkovateľ európskej plynárenskej infraštruktúry).Medzi ďalších potenciálnych záujemcov patrí Čínska hodvábna cesta, čínsky štátom podporovaný investičný fond CNIC Corp, juhokórejský štátny investičný fond Korean Investment Corp (KIC) a NH Investment & Securities, uviedli zdroje.(1 EUR = 1,1765 USD)