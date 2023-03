Saudi Aramco investuje do podniku automobiliek Geely a Renault

Rijád 2. marca (TASR) - Saudskoarabský ropný gigant Saudi Aramco sa pripravuje na investíciu do nového spoločného podniku čínskej automobilky Geely a francúzskeho Renaultu v oblasti motorov pre hybridné vozidlá a spaľovacích motorov. Oznámili to vo štvrtok všetky tri spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Aramco podpísalo vyhlásenie o úmysle "stať sa potenciálnym menšinovým akcionárom" v plánovanom spoločnom podniku Renaultu a Geely. Obe automobilky by mali mať v novom podniku rovnaké majetkové podiely, pričom Aramco bude mať menšinový podiel. Vyhlásenie o úmysle zahŕňa trojmesačné obdobie exkluzivity a jeho platnosť vyprší v septembri.



Francúzska automobilka Renault vlani v novembri oznámila, že sa spojila s čínskou Geely na vývoji a výrobe motorov, prevodoviek a ďalších komponentov pre hybridné, benzínové a naftové vozidlá.



Plánovaná spoločnosť má byť samostatným dodávateľom s kombinovanou kapacitou viac ako päť miliónov spaľovacích, hybridných a plug-in motorov ročne, uviedli spoločnosti vo vyhlásení.



Partnerstvo bolo oznámené ako súčasť rozsiahlej reštrukturalizácie Renaultu, ktorý podobne ako konkurenti rozširuje výrobu elektrických vozidiel.



Pre Geely predstavuje dohoda druhú veľkú alianciu s európskou firmou po dohode s Mercedes Benz na vývoj hybridných benzínových motorov.



Investícia Aramco "prispeje ku kľúčovému výskumu a vývoju v oblasti riešení syntetických palív a vodíkových technológií novej generácie", uvádza sa vo vyhlásení.



Generálny riaditeľ Renaultu Luca de Meo uviedol, že partnerstvo s Aramcom poskytne spoločnému podniku oboch automobiliek "náskok v pretekoch smerom k technológii s ultranízkymi emisiami". Dodal, že nový podnik plánuje využiť znalosti Aramca pri vývoji prelomovej technológie v oblasti syntetických palív a vodíka.



Nová spoločnosť bude mať 19.000 zamestnancov v Európe, Číne a Južnej Amerike v 17 továrňach a piatich spoločných výskumných a vývojových centrách.