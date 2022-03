Saudi Aramco v roku 2021 viac ako zdvojnásobilo svoj zisk

Rijád 20. marca (TASR) - Saudský štátny energetický gigant Saudi Aramco v nedeľu oznámil, že v roku 2021 sa jeho čistý zisk zvýšil až o 124 %. Prispelo k tomu zdraženie ropy po zotavení sa globálnej ekonomiky z poklesu v roku 2020, vyvolaného pandémiou nového koronavírusu. Koncern zároveň oznámil plány na výrazné zvýšenie kapitálových výdavkov v roku 2022.



Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že jej čistý zisk sa v roku 2021 vyšplhal na 110 miliárd USD (99,93 miliardy eur) zo 49 miliárd USD v roku 2020. Na ilustráciu, v roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou, vykázala spoločnosť čistý príjem 88,2 miliardy USD. Analytici predpovedali saudskému koncernu za minulý rok čistý zisk 106 miliárd USD.



Saudi Aramco plánuje v roku 2022 zvýšiť svoje kapitálové výdavky na 40 až 50 miliárd USD, pričom ich ďalší rast sa očakáva približne do polovice dekády. Kapitálové výdavky v roku 2021 predstavovali 31,9 miliardy USD, čo bolo o 18 % viac ako v roku 2020.



Aramco plánuje do roku 2027 dosiahnuť „maximálnu udržateľnú kapacitu“ ropy na úrovni 13 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne a do roku 2030 chce zvýšiť produkciu plynu o viac ako 50 %.



Aramco má tiež v úmysle zamerať sa na export vodíka a stať sa globálnym lídrom v oblasti zachytávania a skladovania uhlíka.



TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



(1 EUR = 1,1008 USD)