Saudská Arábia aj Rusko chcú znížiť produkciu ropy

Viedeň 9. apríla (TASR) - Saudská Arábia a Rusko súhlasili s kontúrami dohody o znížení produkcie ropy v snahe podporiť trh s komoditou v čase, keď dopyt po nej klesá pre pandémiu nového koronavírusu.



Zdá sa, že oba štáty odložili spory a ukončili cenovú vojnu, ktorá ešte zvýšila už aj tak obrovský prebytok ponuky nad dopytom. K zblíženiu došlo tesne pred začiatkom mimoriadnej videokonferencie členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencov z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom.



Stále však nie je jasné, ako budú odstránené niektoré prekážky. Saudská Arábia presadzuje, aby sa limity na ťažbu odvíjali od vyššej základnej produkcie, keďže ju v apríli zvýšila na viac ako 12 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedli nemenované zdroje. A zároveň Rusko naďalej trvá na tom, že dohoda bude možná iba vtedy, ak aj USA znížia produkciu.



Podľa zdroja, na ktorý sa odvoláva ruská agentúra TASS, ministri energetiky z aliancie OPEC+ diskutujú o znížení ťažby o 10 miliónov barelov denne v máji a júni. Dodal, že potom sa majú obmedzenia na ťažbu zmierniť, a to na 8 milióna barelov/deň do konca tohto roka a následne na 6 miliónov barelov/deň do konca apríla 2021.



Schôdza sa začala o 16.40 h SELČ a ministri strávili prvé dve hodiny výmenou názorov na trh, až potom začali zvažovať scenáre znižovania produkcie.



Saudská Arábia plánuje v piatok (10. 4.) samostatné virtuálne stretnutie ministrov energetiky zo skupiny 20 najväčších svetových ekonomík G20 v snahe zabezpečiť „stabilitu na ropnom trhu“.