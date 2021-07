Saudská Arábia a SAE sa dohodli na kompromise o objeme ťažby ropy

Rijád/Abú Zabí 14. júla (TASR) - Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) urobili výrazný pokrok k ukončeniu sporu v súvislosti s budúcou ťažbou ropy. Kompromis medzi kľúčovými členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mal SAE umožniť ťažiť viac ropy, než predpokladala pôvodná dohoda, pre ktorú krajina rokovania ropných veľmocí začiatkom júla zablokovala. Informoval o tom server Gulf Today, ktorý sa odvolal na zdroj zo zoskupenia OPEC+. To zahrnuje OPEC a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom.



Podľa zdroja Rijád uznal požiadavku SAE na úpravu úrovne, z ktorej sa vypočítava rozsah produkčných škrtov v rámci programu OPEC+ o obmedzovaní ťažby. Dohoda síce neznamená splnenie požiadavky SAE na 100 %, výrazne sa k nej však približuje.



SAE požadovali, aby sa úroveň, z ktorej sa pri stanovovaní škrtov vychádza, zvýšila v ich prípade v budúcom roku na 3,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Teraz predstavuje približne 3,17 milióna barelov/deň. Kompromisná dohoda predstavuje podľa zdroja zvýšenie základnej úrovne na 3,65 milióna barelov denne po tom, ako súčasná dohoda v apríli 2022 vyprší. SAE za to bude súhlasiť s predĺžením dohody do konca roka 2022.