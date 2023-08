Saudská Arábia bude pokračovať v zníženej produkcii ropy i v septembri

Rijád 3. augusta (TASR) - Saudská Arábia vo štvrtok oznámila, že predĺži dobrovoľné zníženie ťažby ropy o jeden milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne o ďalší mesiac, do konca septembra. Pokračuje tak vo svojej kampani za zvýšenie cien komodity. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Rijád začal s dobrovoľným obmedzením ťažby v júli. Arabské kráľovstvo pritom zredukovalo produkciu zo zhruba 10 miliónov barelov denne na 9 miliónov barelov/deň. Ako dôvod uviedlo, že ropný trh potrebuje stabilizáciu.



Minulý mesiac ministerstvo energetiky v Rijáde oznámilo, že predlžuje obmedzenie ťažby do konca augusta. A dnes vo vyhlásení uviedlo, že v ňom bude pokračovať aj v septembri. Cieľom je podporiť ceny komodity.



Dobrovoľné rozhodnutie Saudskej Arábie o znížení ťažby by sa mohlo ešte predĺžiť, alebo dokonca prehĺbiť, dodalo ministerstvo.



"Dobrovoľné zníženie má posilniť preventívne úsilie aliancie OPEC+ s cieľom podporiť stabilitu a rovnováhu ropných trhov," vyhlásilo ministerstvo.



Štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci z aliancie OPEC+ sa na globálnej produkcii ropy podieľajú približne 40 %. Ich rozhodnutia o ťažbe tak mávajú výrazný vplyv na vývoj cien komodity.



Viacerí členovia aliancie OPEC+, ktorej súčasťou je aj Rusko, sa v apríli rozhodli dobrovoľne znížiť produkciu o viac ako jeden milión barelov denne. Ich krok nakrátko podporil ceny, ale nepriniesol ich trvalé oživenie.



Producenti ropy zápasia s veľkými výkyvmi na trhu, čo je dôsledkom pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajine a slabnúceho zotavovania čínskeho hospodárstva.