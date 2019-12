Saudská Arábia chce, aby skupina OPEC+ ešte viac znížila ťažbu

Dubaj 2. decembra (TASR) - Saudská Arábia chce, aby Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti ešte viac obmedzili ťažbu. Dôvodom je chystaný vstup na burzu jej ropného koncernu Saudi Aramco, ako uviedli pre Reuters zdroje oboznámené s diskusiami v rámci skupiny OPEC+.



Saudská Arábia chce pred vstupom Saudi Aramco na burzu pozitívne prekvapiť trh. Preto chce, aby skupina OPEC+ výraznejšie znížila produkciu a aby predĺžila dohodu o obmedzení ťažby prinajmenšom do júna 2020.



Aktuálna dohoda skupiny OPEC+ o znížení produkcie o 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne platí do marca budúceho roka. V rámci uskutočňujúcich sa diskusií Saudská Arábia požaduje obmedzenie ťažby o ďalších 400.000 barelov denne. "Saudskoarabi chcú prekvapiť trh," povedal jeden zo zdrojov.



Podľa ďalších dvoch zdrojov posledná analýza OPEC-u ukázala, že ak sa produkcia neobmedzí ešte viac, spôsobí to v 1. polroku nadmernú ponuku na trhu a nárast zásob.



Proti ďalšiemu zníženiu ťažby bolo doteraz Rusko, ktoré je kľúčovým spojencom mimo OPEC-u. Podľa zdrojov Saudská Arábia aktuálne pracuje na tom, aby presvedčila Rusko.



Rijád potrebuje vysoké ceny ropy, aby vyvážil svoj rozpočet a aby podporil ocenenie akcií pri prvotnej emisii (IPO) Saudi Aramco.



Rusko, ktoré je druhým najväčším vývozcom čierneho zlata na svete, takisto profituje z vysokých cien ropy a nemá záujem na ich poklese a chce zabrániť nadmernej ponuke na trhu, ktorú môže spôsobiť prudko rastúca ťažba v USA.



Ceny ropy sa v pondelok po správe o možnom ďalšom obmedzení produkcie skupiny OPEC+ posilnili.