Davos 18. januára (TASR) - Saudská Arábia chce znížiť svoju závislosť od príjmov z ropy. Arabské kráľovstvo zároveň uviedlo, že USA aj Čína sú preň veľmi dôležitými obchodnými partnermi a chce podporiť vzájomnú komunikáciu. Vyhlásili to v stredu na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose saudskoarabský minister financií Muhammad Džadaán a minister hospodárstva Faisal al-Ibrahim. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



"Naším cieľom je skutočne preklenúť priepasť, naším cieľom je byť silou komunikácie a podporujeme komunikáciu, či už ide o Čínu, USA alebo iných," povedal minister Džadaán.



Agentúra AFP citovala ministra hospodárstva al-Ibrahima, ktorý na stretnutí v Davose povedal, že Saudská Arábia pracuje na znížení svojej závislosti od vývozu ropy. Saudská Arábia vyslala jednu z najväčších delegácií na samit v Davose.



Napriek svojmu cieľu dosiahnuť do roku 2060 čisté nulové emisie uhlíka Rijád zostáva vo veľkej miere závislý od vývozu ropy, ktorý po desaťročia poháňal rast jeho ekonomiky. To vyvoláva pochybnosti o potenciáli na transformáciu hospodárstva v dohľadnej dobe.



"Chceme znížiť našu závislosť od ropy. Chceme diverzifikovať našu ekonomiku, je to dôležité, je to nevyhnutné," povedal al-Ibrahim pre AFP.



Rijád vyslal osem vysokých predstaviteľov na stretnutie svetovej elity, keďže sa snaží získať viac zahraničných investícií a partnerov mimo dôležitého ropného sektora.



Rastúce ceny ropy po ruskej invázii na Ukrajinu umožnili arabskému kráľovstvu vykázať vlani 2022 prvý rozpočtový prebytok za deväť rokov. To mu poskytlo tiež finančnú silu na rozvoj hospodárstva.



"Nikdy nie je neskoro pre sektory, ktoré v Saudskej Arábii začínajú od nuly. Cestovný ruch, kultúra, šport a zábava prinesú bohatú diverzifikáciu," povedal al-Ibrahim.



"Záleží nám však aj na iných odvetviach, ako je baníctvo a priemysel, aby boli ešte konkurencieschopnejšie," dodal.



Saudská Arábia dúfa, že nadviaže na úspech návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Rijáde minulý mesiac, počas ktorej obe strany podpísali dohody v hodnote miliárd dolárov v rôznych oblastiach vrátane energetiky a infraštruktúry.



Minister pripomenul, že v minulom roku saudská ekonomika vzrástla o 8,5 % napriek problémom vo svete.



V utorok (17. 1.) predstavitelia Saudskej Arábie oznámili v Davose spoločnú iniciatívu s organizátormi fóra na urýchlenie inovácií v oblasti špičkových technológií prostredníctvom virtuálnej reality metavesmíru.