Saudská Arábia očakáva rast fiškálneho deficitu na takmer 3 % HDP

Rijád 1. októbra (TASR) - Saudská Arábia odhaduje, že tohtoročný fiškálny deficit bude podstatne vyšší, než predpokladala pôvodne a dosiahne takmer 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Dôvodom sú zvýšené výdavky na podporu rastu a na plnenie svojho plánu transformácie hospodárstva Vision 2030. Informovala o tom agentúra Reuters.



Saudskoarabská vláda predpokladá, že fiškálny schodok dosiahne v tomto roku približne 118 miliárd rialov, v prepočte 32 miliárd USD (28,58 miliardy eur). To predstavuje 2,9 % HDP. V decembri minulého roka očakávala, že deficit dosiahne iba 79 miliárd rialov.



Dôvodom je, že napriek nižším cenám ropy a dobrovoľnému obmedzeniu produkcie Saudská Arábia naďalej zvyšuje výdavky. So schodkom počíta vláda aj v budúcom roku, pričom ho odhaduje na úrovni 2,3 % HDP.



Krajina pokračuje v realizácii plánu transformácie ekonomiky Vision 2030, ktorého cieľom je ukončiť závislosť hospodárstva krajiny od ropy. To si vyžaduje miliardové investície do rozvoja viacerých odvetví mimo ropného sektora. Navyše, situáciu najväčšej arabskej ekonomike komplikujú slabšie ceny ropy. Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) potrebuje Saudská Arábia na vyrovnaný rozpočet ceny ropy na úrovni takmer 100 USD za barel (159 litrov). Cena Brentu sa pritom v utorok dopoludnia pohybovala tesne nad 70 USD/barel.



(1 EUR = 1,1196 USD)