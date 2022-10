Saudská Arábia odmieta kritiku USA, krok OPEC+ je čisto ekonomický

Rijád 13. októbra (TASR) - Saudská Arábia odmietla kritiku zo strany Washingtonu za minulotýždňové rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ výrazne znížiť produkciu ropy. Uviedla, že vyjadrenia USA nie sú založené na faktoch a krok OPEC+ slúži záujmom producentov aj spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo zahraničných vecí Saudskej Arábie v oficiálnom vyjadrení uviedlo, že rozhodnutie štátov združených v OPEC+ bolo prijaté na základe konsenzu. Dodalo, že tento krok zohľadnil rovnováhu medzi ponukou a dopytom a jeho cieľom bolo zmiernenie výkyvov na trhu.



Ministerstvo tak oficiálne reagovalo na vyjadrenia amerického prezidenta Joea Bidena a viacerých kongresmanov na krok OPEC+ o znížení produkcie ropy o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je najvýraznejšie zníženie produkcie od začiatku roka 2020. Biden vyhlásil, že krok OPEC+ bude znamenať "následky" pre vzťahy medzi Washingtonom a Rijádom.



Rozhodnutie OPEC+ vyvolalo v USA obavy najmä pre novembrové doplňujúce voľby do Kongresu. Biden a Demokratická strana teraz najmenej potrebujú, aby krátko pred voľbami v USA vzrástli ceny benzínu. Spojené štáty navyše obvinili Rijád z toho, že redukciou cien ropy vychádza v ústrety Rusku, ktoré vedie vojnu na Ukrajine a úsilie západných krajín o obmedzenie cien suroviny mu prekáža.



Rijád však vo vyhlásení upozornil aj na vzájomné konzultácie s Washingtonom, v rámci ktorých Američania žiadali o odklad redukcie ťažby o jeden mesiac. Podľa všetkých ekonomických analýz však odloženie rozhodnutia OPEC+ o mesiac by malo negatívne ekonomické dôsledky, dodala Saudská Arábia.