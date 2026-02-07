< sekcia Ekonomika
Saudská Arábia oznámila balík investícii v Sýrii, založia aerolínie
Dohodu s Rijádom oznámil šéf sýrskeho investičného orgánu.
Autor TASR
Rijád/Damask 7. februára (TASR) - Sýria a Saudská Arábia v sobotu podpísali dohodu o založení nového investičného fondu na vybudovanie letísk a telekomunikačnej infraštruktúry. Krajiny tiež spoločne založia novú nízkonákladovú aerolíniu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Dohodu s Rijádom oznámil šéf sýrskeho investičného orgánu. Okrem iného zahŕňa výstavbu nového medzinárodného letiska v severnej časti mesta Aleppo a rekonštrukciu existujúcej infraštruktúry. Krajiny sa tiež dohodli na projekte s názvom SilkLink, ktorého cieľom je rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry a digitálnej konektivity v Sýrii.
Obe strany podpísali aj dohodu o spoločnom rozvoji so saudskoarabskou spoločnosťou ACWA Power, v ktorej stanovili plán spolupráce v odvetví vodného hospodárstva. „Vypracovali sme plány na vybudovanie odsoľovacej stanice morskej vody s cieľom dodávať pitnú vodu zo sýrskeho pobrežia na juh krajiny,“ uviedol sýrsky minister energetiky Muhammad Bašír.
AFP pripomína, že Saudská Arábia je jedným z hlavných podporovateľov islamistickej sýrskej vlády, ktorá prevzala moc po zvrhnutí dlhoročného diktátora Bašára Asada v decembri 2024.
Pre medzinárodné sankcie do Sýrie roky neprúdili takmer žiadne investície. Po ich zrušení sa však vláda v Damasku po 14 rokoch občianskej vojny usiluje prilákať nových investorov a podpísala už významného dohody s viacerými spoločnosťami a vládami vrátane Saudskej Arábie a ďalších štátov Perzského zálivu.
V júli minulého roka podpísal Rijád s Damaskom investičné a dohody v hodnote 6,4 miliardy dolárov zamerané na obnovu infraštruktúry, telekomunikácií a ďalších dôležitých sektorov krajiny. O mesiac neskôr Sýria uzavrela dohody v hodnote viac ako 14 miliárd dolárov, ktoré zahŕňajú investície do letiska v Damasku a ďalších dopravných a realitných projektov. Tento týždeň tiež Damask uzavrel dohodu s americkým energetickým gigantom Chevron a katarskou firmou Power International s cieľom lokalizovať ložiská zemného plynu.
Dočasná sýrska vláda však podľa Reuters čelí kritike, keďže viaceré podpísané memorandá doteraz neboli premietnuté do záväzných zmlúv.
