Saudská Arábia plánuje novú národnú leteckú spoločnosť

Rijád 12. marca (TASR) - Saudská Arábia v nedeľu oznámila vytvorenie novej národnej leteckej spoločnosti. Je to súčasť jej plánu premeniť Rijád na globálny letecký uzol, ktorý bude konkurovať regionálnym lídrom, ako sú Dubaj a Dauha. TASR správu prevzala z AFP.



Spoločnosť Riyadh Air "chce do roku 2030 spustiť lety do viac ako 100 destinácií po celom svete," uviedla oficiálna saudská tlačová agentúra (SPA).



Arabské kráľovstvo presadzuje ambiciózne ciele v oblasti letectva ako súčasť rozsiahleho reformného programu "Vízia 2030". Chcela by viac ako strojnásobiť osobnú leteckú prepravu a výrazne zvýšiť nákladnú leteckú dopravu do konca dekády.



Vlani v novembri predstavitelia kráľovstva oznámili plány na nové letisko v hlavnom meste Rijád s rozlohou 57 štvorcových kilometrov, ktoré má do roku 2030 vybaviť 120 miliónov cestujúcich ročne a do roku 2050 sa má ich počet zvýšiť na 185 miliónov.



Kapacita existujúceho letiska v Rijáde je približne 35 miliónov cestujúcich.



Nová letecká spoločnosť je ďalšou z "obrovského balíka projektov, ktoré majú upevniť pozíciu Saudskej Arábie ako medzinárodného leteckého uzla a globálneho logistického centra".



Tony Douglas, bývalý šéf spoločnosti Etihad Airways so sídlom v Abú Zabí, bol vymenovaný za generálneho riaditeľa saudskej leteckej spoločnosti Riyadh Air, uviedla SPA.